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影／批卓榮泰「輪迴說」 黃國昌：像幫派的幫主

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
民眾黨主席黃國昌（前右）上午與立委葉元之（前左）一同視察新北校園跑道等活動設施。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌（前右）上午與立委葉元之（前左）一同視察新北校園跑道等活動設施。記者陳正興／攝影

立法院教育及文化委員會上午考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕，立委黃國昌與葉元之等一行人前往新北市板橋區的國小，對校內體育館、跑道、籃球場等活動設施進行考察，了解學校與學生們的需求。

黃國昌在考察結束後，針對行政院長卓榮泰日前赴屏東視察時談及預算遭刪、以「輪迴說」形容立委審預算的問題時，黃國昌回批卓榮泰「完全不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」，台灣是民主憲政國家，中央預算由行政部門提出，立法院行使審查監督是天經地義。針對2025年度中央總預算達史上最高的3兆1千多億元，立法院進行刪減是合憲行為，且民眾黨提出的刪減案中，完全未觸及地方政府補助款項，行政院卻選擇動用手中權力，將遭刪的中央預算壓力轉嫁至地方補助，導致各縣市面對弱勢族群與社福支出時資源短缺，黃國昌批「錢全掌握在中央手上，結果刪地方預算、懲罰地方政府，哪來的道理」。

針對行政院長卓榮泰日前的「輪迴說」，民眾黨主席黃國昌（右）上午回批卓榮泰「不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」。記者陳正興／攝影
針對行政院長卓榮泰日前的「輪迴說」，民眾黨主席黃國昌（右）上午回批卓榮泰「不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」。記者陳正興／攝影

黃國昌 考察

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