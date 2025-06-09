黃國昌批卓榮泰「輪迴說」：像幫派老大，濫權卸責

民眾黨主席黃國昌今參加立法院教育及文化委員會主辦「考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕」時，針對行政院長卓榮泰日前赴屏東視察時談及預算遭刪、以「輪迴說」形容立委審預算，強烈回批「完全不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」。

黃國昌表示，台灣是民主憲政國家，中央預算由行政部門提出，立法院行使審查監督是天經地義。針對2025年度中央總預算達史上最高的3兆1千多億元，立法院進行刪減是合憲行為，且民眾黨提出的刪減案中，完全未觸及地方政府補助款項。

他痛批，卓榮泰卻選擇動用手中權力，將遭刪的中央預算壓力轉嫁至地方補助，導致各縣市面對弱勢族群與社福支出時資源短缺，「錢全掌握在中央手上，結果刪地方預算、懲罰地方政府，哪來的道理？」

對於卓榮泰引用「輪迴」等詞形容立院審預算作為，黃國昌諷刺說，「這不像行政首長發言，更像宗教家說教，講的是走龍套有沒有慈悲心，卻不談依法行政與法治原則。」

黃國昌強調，卓榮泰應正視行政權限與法律責任，而不是以模糊言語規避質疑，呼籲民進黨政府不要再用「奇怪的言語」來轉移焦點，面對外界關切的預算刪減與權力使用問題，應回歸民主法治、依法辦事。