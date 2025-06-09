星期評論／統刪補助款逼就範 犧牲全民利益

行政院近期統刪一般性補助款，藍綠縣市無一倖免，這記「七傷拳」傷人也自損。台北市長蔣萬安大動作提訴願，雲林等9縣市紛紛跟進，這本該是國民黨響起反攻號角的好時機，因部分藍營諸侯各有私心盤算，哪管洪水滔天，毫無大局觀。

統刪補助首當其衝是社福、教育與長照等攸關弱勢民眾權益經費。行政院主計長陳淑姿不小心說溜嘴稱「原有三套方案，卻選最激烈的一套」，揭示行政院長卓榮泰的政治操作，刻意製造衝突升溫，挾弱勢民眾為人質，逼迫地方政府就範，其心可誅。

蔣萬安的回應頗具戰略性，從「班班有鮮乳」政策遭中央喊停到補助款風波，一次次與中央交鋒，試圖從地方包圍中央，無論他的出發點是否是對未來前途的布局，至少大方向符合多數民眾和國民黨利益。

民進黨籍的台南市長黃偉哲雖把統刪責任歸於藍白在立院刪減預算，依然說出「巧婦難為無米之炊」，顯見行政院統刪也對綠營形成壓力。蔣萬安等縣市長趁機發起反攻，部分藍營縣市長態度曖昧，不管原因是有更務實考量，或者見不得自家人好、擔心後輩搶占先機，最後都便宜了民進黨，讓支持者扼腕。

藍營在全台執政14縣市，其中四都首長在提不提訴願一事出現「不一致」的尷尬，或許正如藍營內部所嘆：「這就是標準的國民黨。」暴露中央與地方對立，更凸顯政治操作下政黨難以擺脫權謀角力，全民利益終將被犧牲。