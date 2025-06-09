聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／統刪補助款逼就範 犧牲全民利益

聯合報／ 本報記者楊正海

行政院近期統刪一般性補助款，藍綠縣市無一倖免，這記「七傷拳」傷人也自損。台北市長蔣萬安大動作提訴願，雲林等9縣市紛紛跟進，這本該是國民黨響起反攻號角的好時機，因部分藍營諸侯各有私心盤算，哪管洪水滔天，毫無大局觀。

統刪補助首當其衝是社福、教育與長照等攸關弱勢民眾權益經費。行政院主計長陳淑姿不小心說溜嘴稱「原有三套方案，卻選最激烈的一套」，揭示行政院長卓榮泰的政治操作，刻意製造衝突升溫，挾弱勢民眾為人質，逼迫地方政府就範，其心可誅。

蔣萬安的回應頗具戰略性，從「班班有鮮乳」政策遭中央喊停到補助款風波，一次次與中央交鋒，試圖從地方包圍中央，無論他的出發點是否是對未來前途的布局，至少大方向符合多數民眾和國民黨利益。

民進黨籍的台南市長黃偉哲雖把統刪責任歸於藍白在立院刪減預算，依然說出「巧婦難為無米之炊」，顯見行政院統刪也對綠營形成壓力。蔣萬安等縣市長趁機發起反攻，部分藍營縣市長態度曖昧，不管原因是有更務實考量，或者見不得自家人好、擔心後輩搶占先機，最後都便宜了民進黨，讓支持者扼腕。

藍營在全台執政14縣市，其中四都首長在提不提訴願一事出現「不一致」的尷尬，或許正如藍營內部所嘆：「這就是標準的國民黨。」暴露中央與地方對立，更凸顯政治操作下政黨難以擺脫權謀角力，全民利益終將被犧牲。

黃偉哲 陳淑姿 長照 補助款 蔣萬安 班班有鮮乳 卓榮泰

延伸閱讀

數位實中迎來首屆畢業生 蔣萬安用黃仁勳一句話期勉畢業生

引黃仁勳名言 蔣萬安勉學子「熱愛會讓你們所向無敵」

影／回應政院「輪迴」說 蔣萬安：該被「輪迴」的是行政院

稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

相關新聞

蔣萬安槓卓揆補助款「輪迴說」 批政院像黑道堂口分贓

針對刪減地方補助款爭議，行政院長卓榮泰前天表示，對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但...

冷眼集／看顏色給補助 卓揆違憲失言

行政院大砍地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，直呼此舉違法，甚至猶如「家暴」。行政院長卓榮泰前天再拋「這不是報復心態...

星期評論／統刪補助款逼就範 犧牲全民利益

行政院近期統刪一般性補助款，藍綠縣市無一倖免，這記「七傷拳」傷人也自損。台北市長蔣萬安大動作提訴願，雲林等9縣市紛紛跟進...

政院刪補助款批「分贓說」沒法治 北市反擊：怎有臉拿這4字洗地？

行政院統刪補助款，引發地方反彈，藍委批政院做法如同分贓。行政院發言人李慧芝今稱所謂「分贓」或「人治」說法，是沒有法治觀念...

影／王惠美批砍地方預算像威脅立委 陳素月籲藍白應支持中央預算

行政院長卓榮泰昨天針對地方一般性補助款遭刪表示「這不是報復心態，而是一個輪迴」，彰化縣長王惠美說，中央砍預算，應該是去砍...

地方補助款遭刪…藍批分贓、白嗆人治 政院：政治語言無濟於事

行政院長卓榮泰指地方一般性補助款遭刪為「輪迴」，台北市長蔣萬安批「公然勒索」，民眾黨主席黃國昌更轟「人治心態表露無遺」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。