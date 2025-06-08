政院刪補助款批「分贓說」沒法治 北市反擊：怎有臉拿這4字洗地？

行政院統刪補助款，引發地方反彈，藍委批政院做法如同分贓。行政院發言人李慧芝今稱所謂「分贓」或「人治」說法，是沒有法治觀念的政治語言。北市副發言人魏汶萱反擊，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，怎有臉面拿法治觀念四字來洗地？

魏汶萱說，請行政院長卓榮泰及發言人李慧芝不要閃躲、正面回答，財劃法第30條寫什麼？卓院長在主計長給的三選一選項當中選擇砍掉地方補助款、砍掉弱勢的救命錢的依據是什麼？要支持中央的總預算方案、特定縣市才能拿到補助款，請問這是哪一本書教你這叫做「法治精神」？

行政院刪減地方一般性補助款，地方中央持續互槓，對行政院長卓榮泰稱「這不是報復心態，而是輪迴」，市長蔣萬安今早也反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

對於李慧芝稱藍批分贓說法是沒有法治觀念的政治語言。魏汶萱反問，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，又怎有臉面拿法治觀念四個字來洗地？是否不知道法治觀念四個字怎麼寫？