影／王惠美批砍地方預算像威脅立委 陳素月籲藍白應支持中央預算

行政院長卓榮泰昨天針對地方一般性補助款遭刪表示「這不是報復心態，而是一個輪迴」，彰化縣長王惠美說，中央砍預算，應該是去砍部會預算，而不是砍地方預算，好像在威脅立委「支持中央才會給地方預算。」不過綠營彰化立委陳素月不認為「這是報復」，也希望藍白立委能支持中央預算。

藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批「卓榮泰的政治輪迴說，民進黨立委聽了不覺得丟臉嗎?根本就是「支持我就有經費，不支持我就沒補助」，彰化未來可能連社會補助重陽敬老、長青卡、假牙等補助費用都可能會縮水，把民眾的「幸福感」都剝奪了。

今天彰化縣長王惠美被媒體問到對一般性補助款遭刪的輪迴說看法，她表示，相信彰化縣四席立委都會支持預算，中央應該盡速撥補經費給彰化縣，不要因為預算遭刪減，導致民眾權益、福祉受損。

王惠美說，中央砍預算，應該是去砍部會預算，並不是直接砍地方一般性補助款。行政院部會應該要想辦法去追加預算，而不是砍掉地方預算，否則就好像威脅立委，有支持中央才會給地方預算。民主政治應該是行政單位編的預算，民代當然有權力去審查，行政單位應該尊重。如果中央認為有滯礙難行的部分，可以去提追加預算，而不是一味把地方補助款砍掉27.3%。

王惠美說，而且去年中央已經發文給縣府，縣府也依照補助金額編列預算，並已經縣議會審查通過，依照相關期程來執行。現在彰化縣卻突然要縣府減少 51.66 億元，縣政府就必須調整施政先後順序，甚至緊急籌措經費，這樣並非民眾之福，中央地方本來就是一體的，分工合作，希望共同把民眾的福祉照顧好，否則預算被刪，勢必讓民眾的福祉受影響。

針對王惠美的喊話和曹嘉豪批評，彰化立委陳素月說，事情都有前後因果，中央預算被砍，找不到636億的經費，才會齊頭式的刪掉全部縣市的一般補助款，綠營縣市補助款也被刪，這「不是報復」，只要藍白支持中央預算，問題就迎靭而解，中央預算若有浮編是可以討論，也可以刪，但不是被硬砍1400億元。

陳素月說，去年8月中央也有行文地方政府，一般性補助款會等立院審議通過，中央政府才會知道有多少餘裕能給地方，即使現在中央預算被刪，若能覆議成功，也能用追加減預算再補，所以請藍白立委都能支持中央預算。