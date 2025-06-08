地方補助款遭刪…藍批分贓、白嗆人治 政院：政治語言無濟於事

行政院長卓榮泰指地方一般性補助款遭刪為「輪迴」，台北市長蔣萬安批「公然勒索」，民眾黨主席黃國昌更轟「人治心態表露無遺」。行政院發言人李慧芝稱，政院始終依照立法院三讀決議調整預算，並持續爭取憲法救濟空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。

行政院因國民黨、民眾黨於立法院聯手大刪預算，決定以統刪地方政府一般性補助款因應，引發地方反彈。

李慧芝重申，立法院決議的總刪減數是2076億，其中中央政府已被刪減1439億，立法院還要求行政院自行調整636億元，為避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步的影響，只能調整對地方政府的一般性補助款。

她強調，中央政府的預算如果有多一點的空間，對地方政府的補助就能夠多一些，然而中央預算被立法院大幅刪減後，提供給地方政府的資源也只能少一些。

李慧芝表示，政府施政一定是以憲法、法律以及民意為依歸，民眾福祉及國家建設需要共同合作，而目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。