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預算分配看立委顏色？藍委吳宗憲：那民眾也可不繳稅給中央

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲表示。圖／本報資料照片
國民黨立委吳宗憲表示。圖／本報資料照片

行政院長卓榮泰日前提出預算輪迴說，國民黨立委吳宗憲表示，沒想到卓榮泰恬不知恥到連人民辛苦的納稅錢都可以拿來當籌碼，這不是民進黨的黨產，若政府要以立委是否支持決定預算，那縣市民眾是不是也可以決定不要繳稅給中央，或把稅金繳給地方？

卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府；現在很多地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

「預算不是民進黨的黨產，不是你們想怎麼分就怎麼分。」吳宗憲批評，還以為違法苛扣一般性補助款是最低下限，沒想到卓榮泰恬不知恥的連各縣市人民辛苦的納稅錢，都可以拿來做支持籌碼，這是民主國家行為嗎？

吳宗憲指出，在野黨監督政府是天職，難道以後都只能支持而不能反對？若膽敢反對就是罷免，這不是獨裁那什麼叫獨裁？卓榮泰只說出民進黨的真實面—民主，就是以民進黨為主。

吳宗憲質疑，如果民進黨中央政府可以用支持與否來決定預算是否幫忙，那各縣市民眾是否可以因為不是自己支持的政黨而選擇不要繳稅給中央？或選擇把稅金繳給地方？至少民眾的錢是用在自己想用地方，而不是讓民進黨隨意分配。

吳宗憲表示，施政不分藍綠，人民利益優先，這兩句話民進黨常說，又有哪句做到？從不檢討自己的蠻橫無理，只怪罪在野的強力監督，連預算都能拿來威脅，今日在野會被罷免，純粹就是不願屈膝卑躬，民意終究會反撲，伐罪弔民遲早讓民進黨下台。套一句卓榮泰的話：「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

民進黨 屏東 卓榮泰

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