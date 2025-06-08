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卓榮泰政治輪迴說 彰化藍營議員批：不支持我 就沒補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批行政院長卓榮泰對於刪減地方一般性補助款的「輪迴說」。圖／翻攝自曹喜豪臉書
彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批行政院長卓榮泰對於刪減地方一般性補助款的「輪迴說」。圖／翻攝自曹喜豪臉書

行政院長卓榮泰昨天針對地方一般性補助款遭刪表示「這不是報復心態，而是一個輪迴」，彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批，這種政治輪迴說，民進黨立委聽了不覺得丟臉嗎?根本就是「支持我就有經費，不支持我就沒補助」，彰化未來可能連重陽敬老、長青卡、假牙等補助費用都會縮水，把民眾的「幸福感」都剝奪了。

彰化縣去年歲出是644億元，6成來自中央對彰化縣一般性及計畫型補助，3成5來自稅課收入。若依行政院主計總處統刪各縣市一般性補助款27.32%，彰化縣原189億元一般性補助，將會刪減51.66億元，對於彰化的地方建設及社福將受到很大衝擊。

彰化縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批，中華民國的行政院長針對地方一般性補助款遭刪解釋說「這不是報復心態，而是一個輪迴」，聽起來就像「支持我就有經費，不支持就沒補助」，「請問這是中華民國，還是你家開的公司？」。

曹嘉豪說，原來在民進黨眼中，只要站錯邊，地方就該被懲罰；只要配合中央，資源才會來。那請問民進黨的立委都在幹嘛？「政治輪迴不是你們上下其手的藉口」，難道民進黨的立委只剩聽話功能？原來我們投票選的是配角，政治資源不是忠誠測試題，請卓榮泰尊重憲政制度。

曹嘉豪說，彰化縣無法承擔這51億的缺口，除扣除人事費等經常性費用，包括彰化縣的社會補助重陽敬老、長青卡每月1千元的交通補助、婦女生育3 萬元補助、假牙補助等費用都可能首當其衝縮水。

彰化縣長王惠美6月4日也與台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長北上提出訴願案，希望行政院立即撤銷原處分，恢復原補助款。

縣府表示，行政院日前無預警的刪減彰化縣一般性補助款51億6600萬多元，刪減幅度高達27.32%，行政院有違法之嫌，因為依據新修正的財政收支劃分法第30條第3項，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院本次刪減後的核定數是137億4700萬多元，已明顯低於2024年度的180億8100多萬元的法定標準，不僅侵害地方財政自治權，縣府也被迫調整施政順序，緊急調度資金，以確保縣民權益不受影響。

彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批行政院長卓榮泰對於刪減地方一般性補助款的「輪迴說」。圖／翻攝自曹喜豪臉書
彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批行政院長卓榮泰對於刪減地方一般性補助款的「輪迴說」。圖／翻攝自曹喜豪臉書

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