卓榮泰政治輪迴說 彰化藍營議員批：不支持我 就沒補助

行政院長卓榮泰昨天針對地方一般性補助款遭刪表示「這不是報復心態，而是一個輪迴」，彰化縣藍營縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批，這種政治輪迴說，民進黨立委聽了不覺得丟臉嗎?根本就是「支持我就有經費，不支持我就沒補助」，彰化未來可能連重陽敬老、長青卡、假牙等補助費用都會縮水，把民眾的「幸福感」都剝奪了。

彰化縣去年歲出是644億元，6成來自中央對彰化縣一般性及計畫型補助，3成5來自稅課收入。若依行政院主計總處統刪各縣市一般性補助款27.32%，彰化縣原189億元一般性補助，將會刪減51.66億元，對於彰化的地方建設及社福將受到很大衝擊。

彰化縣議員曹嘉豪今天在臉書痛批，中華民國的行政院長針對地方一般性補助款遭刪解釋說「這不是報復心態，而是一個輪迴」，聽起來就像「支持我就有經費，不支持就沒補助」，「請問這是中華民國，還是你家開的公司？」。

曹嘉豪說，原來在民進黨眼中，只要站錯邊，地方就該被懲罰；只要配合中央，資源才會來。那請問民進黨的立委都在幹嘛？「政治輪迴不是你們上下其手的藉口」，難道民進黨的立委只剩聽話功能？原來我們投票選的是配角，政治資源不是忠誠測試題，請卓榮泰尊重憲政制度。

曹嘉豪說，彰化縣無法承擔這51億的缺口，除扣除人事費等經常性費用，包括彰化縣的社會補助重陽敬老、長青卡每月1千元的交通補助、婦女生育3 萬元補助、假牙補助等費用都可能首當其衝縮水。

彰化縣長王惠美6月4日也與台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長北上提出訴願案，希望行政院立即撤銷原處分，恢復原補助款。