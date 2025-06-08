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卓榮泰喊挺中央先補助 劉建國：會更積極為雲林爭取補助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣立委劉建國表示，針對雲林相關的建設，必須由中央來挹注的部分，他會更積極爭取不被打折扣。圖／本報資料照
民進黨雲林縣立委劉建國表示，針對雲林相關的建設，必須由中央來挹注的部分，他會更積極爭取不被打折扣。圖／本報資料照

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪指「這不是報復心態，而是輪迴」，並將主動詢問當初支持中央政府的立法委員地方有沒什麼建設需要，可以商量。民進黨雲林縣立委劉建國表示，針對雲林相關的建設，必須由中央來挹注的部分，他會更積極爭取不被打折扣，並指這次總預算、補助刪凍中央、地方受衝擊，誰才是始作俑者。

劉建國表示，朝野立委審查預算有一定的準則，無論刪、凍都要合情合理，當初中央總預算大幅被刪減時，行政院提出覆議時曾示警，若附議不成，會牽動地方補助款，但最後能覆議不成，代表當時有相當多立委沒有考慮到地方政府的補助款會受影響，造成財政緊繃。

劉建國說，國會議員審查預算時要合情合理，卓院長的論述其實還是回歸到民意機關的準則，這次刪減預算、補助對中央、地方而言，會造成這麼大的衝擊，到底誰是始作俑者？他強調，8個委員會審查預算都很謹慎，這涉及專業必須有所依據，不管是刪減凍結，比較重大的就部分就保留到院會協商。

他指出，不管是微幅的刪減、凍結在院會時仍被推翻，韓國瑜院長說的尊重委員會，在114總預算審查都蕩然無存。既然院長將針對當初支持中央的立委給予地方建設支持，未來對雲林相關的建設，必須由中央來挹注的部分，他會更積極跟行政院努力溝通，絕對不會讓雲林在這樣的過程被打折扣，並爭取更多。

他也希望在野黨的委員跟縣市首長，應該要了解到所屬政黨的委員在預算審查時不能有意識形態，要將心比心，，如果各縣市議會都像立法院這樣審查預算，國家會不會亂到不可收拾。

雲林 總預算 劉建國

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