快訊

知名咖啡店驚傳「老闆偷拍13年」！網友怒刷一星：噁心

花蓮早午餐店被撞致13傷 控肇事公司近月來踢皮球未談和解

卓榮泰「挺中央先補助」引柯志恩砲轟：高雄應該一毛不刪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩不滿行政院長卓榮泰對於中央刪減地方補助款的說法，砲轟卓心裡就只有政治鬥爭、沒有人民。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩不滿行政院長卓榮泰對於中央刪減地方補助款的說法，砲轟卓心裡就只有政治鬥爭、沒有人民。圖／取自柯志恩臉書

行政院長卓榮泰昨指「挺中央立委所屬縣市優先補助」、「輪迴說」發言引爭議。國民黨立委柯志恩認為，卓榮泰不該把經費補助當作武器，據此邏輯，高雄8席立委全是民進黨，應該一毛不刪，一分未減，身為高雄人樂見城市建設順利發展，但她身為民代，無法接受中央因人設事的心態和做法。

卓榮泰昨到屏東市勝利星村視察時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有多餘經費補助地方。他也強調支持中央政府的立委，他就會支持地方，另提及「不是報復，而是輪迴」。

柯志恩今表示，卓院長一開口就把經費補助當作武器，凸顯中央政府集權又集錢的心態，也證明從總預算案以來，卓榮泰心裡就只有政治鬥爭、沒有人民，難怪行政院會大砍地方政府補助，過去行政院一再掩飾，現在則是赤裸裸地「不演了！」

柯志恩表示，卓榮泰院長曾任兩屆議員和立委，理應明白民意代表的職責是為民喉舌，而不是聽命於行政院長的奴僕，民代的天職是監督而非護航。若依卓院長邏輯，表決支持總預算的縣市補助可以好好商量，是否代表沒有民進黨立委的執政縣市，如桃園、南投、台東、花蓮、基隆、新竹、連江、金門，補助就得東扣西減，難道這些縣市沒有支持民進黨的選民嗎？

柯志恩質疑，新北市12席立委藍綠各半，所謂的好好商量，是要把對新北的一般補助「減半」嗎？還是民進黨委員的選區有補助，在野黨委員的選區就不給，這不正是赤裸裸地懲罰和報復，還是行政院要以選票比例計算補助多寡，「青鳥」多的縣市就恩賜獎賞多一點？

柯說，按照卓榮泰院長的說法，高雄八席民進黨委員都是支持中央總預算，理應「一毛不刪，一分未減」。她身為高雄人，樂見城市建設順利發展，但身為民主國家的民意代表，不能接受中央這樣因人設事的心態和做法，如果中央編的預算，所有立委一毛都不准刪，刪了就要懲罰地方、懲罰選民，這樣的做法叫極權，不叫民主。

柯志恩強調，人民和地方上繳到國庫的稅收，不是民進黨的私房錢，對地方和民眾的補助，也不是民進黨、賴總統或卓院長的恩惠施捨，「請卓榮泰院長不要把立委當小孩，聽話的就有糖吃！」

補助款 總預算 民進黨 柯志恩 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰指刪補助是輪迴 藍委齊轟：勒索國會是民主敗筆

刪補助非報復是輪迴？黃國昌轟卓榮泰：把國家當自家

卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

被控把公務車當競選跑車 柯志恩提告前空服員

相關新聞

影／張麗善：行政院長報復威脅地方 瘋了吧

行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗...

卓榮泰喊挺中央先補助 劉建國：會更積極為雲林爭取補助

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪指「這不是報復心態，而是輪迴」，並將主動詢問當初支持中央政府的立法委員地方有沒什...

卓榮泰「挺中央先補助」引柯志恩砲轟：高雄應該一毛不刪

行政院長卓榮泰昨指「挺中央立委所屬縣市優先補助」、「輪迴說」發言引爭議。國民黨立委柯志恩認為，卓榮泰不該把經費補助當作武...

卓榮泰指刪補助是輪迴 藍委齊轟：勒索國會是民主敗筆

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。國民黨立委林沛祥批評，民主法治國家中，行政...

卓揆指刪補助是輪迴 藍委廖偉翔轟：恐嚇在野黨才是真

行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村，針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。對此，國民黨立委廖偉翔認...

影／回應政院「輪迴」說 蔣萬安：該被「輪迴」的是行政院

台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。表揚其在校積極認真、樂觀進取的學習態度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。