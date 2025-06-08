卓榮泰「挺中央先補助」引柯志恩砲轟：高雄應該一毛不刪

行政院長卓榮泰昨指「挺中央立委所屬縣市優先補助」、「輪迴說」發言引爭議。國民黨立委柯志恩認為，卓榮泰不該把經費補助當作武器，據此邏輯，高雄8席立委全是民進黨，應該一毛不刪，一分未減，身為高雄人樂見城市建設順利發展，但她身為民代，無法接受中央因人設事的心態和做法。

卓榮泰昨到屏東市勝利星村視察時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有多餘經費補助地方。他也強調支持中央政府的立委，他就會支持地方，另提及「不是報復，而是輪迴」。

柯志恩今表示，卓院長一開口就把經費補助當作武器，凸顯中央政府集權又集錢的心態，也證明從總預算案以來，卓榮泰心裡就只有政治鬥爭、沒有人民，難怪行政院會大砍地方政府補助，過去行政院一再掩飾，現在則是赤裸裸地「不演了！」

柯志恩表示，卓榮泰院長曾任兩屆議員和立委，理應明白民意代表的職責是為民喉舌，而不是聽命於行政院長的奴僕，民代的天職是監督而非護航。若依卓院長邏輯，表決支持總預算的縣市補助可以好好商量，是否代表沒有民進黨立委的執政縣市，如桃園、南投、台東、花蓮、基隆、新竹、連江、金門，補助就得東扣西減，難道這些縣市沒有支持民進黨的選民嗎？

柯志恩質疑，新北市12席立委藍綠各半，所謂的好好商量，是要把對新北的一般補助「減半」嗎？還是民進黨委員的選區有補助，在野黨委員的選區就不給，這不正是赤裸裸地懲罰和報復，還是行政院要以選票比例計算補助多寡，「青鳥」多的縣市就恩賜獎賞多一點？

柯說，按照卓榮泰院長的說法，高雄八席民進黨委員都是支持中央總預算，理應「一毛不刪，一分未減」。她身為高雄人，樂見城市建設順利發展，但身為民主國家的民意代表，不能接受中央這樣因人設事的心態和做法，如果中央編的預算，所有立委一毛都不准刪，刪了就要懲罰地方、懲罰選民，這樣的做法叫極權，不叫民主。

柯志恩強調，人民和地方上繳到國庫的稅收，不是民進黨的私房錢，對地方和民眾的補助，也不是民進黨、賴總統或卓院長的恩惠施捨，「請卓榮泰院長不要把立委當小孩，聽話的就有糖吃！」