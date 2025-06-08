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影／張麗善：行政院長報復威脅地方 瘋了吧

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗善（中）今對此表示，行政院長用政治手段報復威脅地方，非常不負責任，換掉行政院長比較快吧，國民黨立委張嘉郡（右）、丁學忠（左）則表示，行政院長是中華民國的行政院長，不是民進黨的，竟然帶頭分化、情勒台灣人民，非常荒謬。記者陳雅玲／攝影
行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗善（中）今對此表示，行政院長用政治手段報復威脅地方，非常不負責任，換掉行政院長比較快吧，國民黨立委張嘉郡（右）、丁學忠（左）則表示，行政院長是中華民國的行政院長，不是民進黨的，竟然帶頭分化、情勒台灣人民，非常荒謬。記者陳雅玲／攝影

行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗善今對此表示，「行政院長瘋了吧」，用政治手段報復威脅地方，非常不負責任，換掉行政院長比較快吧，國民黨立委張嘉郡、丁學忠則表示，行政院長是中華民國的行政院長，不是民進黨的，竟然帶頭分化、情勒台灣人民，非常荒謬。

張麗善說，一般補助款在立法院一毛都沒有刪除，且是法定預算，應依法編列執行，行政院長用政治報復手段來威脅地方政府，只會讓城鄉差距越來越嚴重，無法讓台灣均衡發展，雲林在稅收方面也是貢獻良多，希望行政院長能夠站在所有百姓的立場來思考，不能用政治報復、制裁，甚至勒索所有的地方政府，這是非常不智的行為。

張麗善說，「既然你針對有支持的這些立委，才要對地方政府補助，那我覺得我們全民認為這樣的一個行政院長 是非常不當也不負責任，不夠來成為行政院的一個龍頭，要不然就換行政院長比較快吧！行政院長瘋了吧」

張嘉郡表示，她要提醒卓榮泰院長是中華民國的行政院長，不是民進黨的行政院院長，希望他能夠公平對待全民，而不是來搞分化、情勒，這對於整體的社會都是不健康的，希望院長要三思而後行，希望台灣是一個非常好的民主示範，而不是走向極度的民粹。

丁學忠說，行政院長的說法非常荒謬，是要分化台灣嗎？既然中央不給地方補助，社福、教育、基礎建設要怎麼處理，很多弱勢民眾都在等補助過生活，教育需求能夠等嗎？基礎建設能夠拖嗎？請行政院長來教地方如何處理。

行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗善今對此表示，行政院長用政治手段報復威脅地方，非常不負責任，換掉行政院長比較快吧。記者陳雅玲／攝影
行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除以致於沒有多餘經費補助地方，強調支持中央的立委，他就會支持地方，雲林縣長張麗善今對此表示，行政院長用政治手段報復威脅地方，非常不負責任，換掉行政院長比較快吧。記者陳雅玲／攝影

行政院 張麗善 張嘉郡

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