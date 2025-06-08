影／張麗善：行政院長報復威脅地方 瘋了吧

張麗善說，一般補助款在立法院一毛都沒有刪除，且是法定預算，應依法編列執行，行政院長用政治報復手段來威脅地方政府，只會讓城鄉差距越來越嚴重，無法讓台灣均衡發展，雲林在稅收方面也是貢獻良多，希望行政院長能夠站在所有百姓的立場來思考，不能用政治報復、制裁，甚至勒索所有的地方政府，這是非常不智的行為。

張麗善說，「既然你針對有支持的這些立委，才要對地方政府補助，那我覺得我們全民認為這樣的一個行政院長 是非常不當也不負責任，不夠來成為行政院的一個龍頭，要不然就換行政院長比較快吧！行政院長瘋了吧」

張嘉郡表示，她要提醒卓榮泰院長是中華民國的行政院長，不是民進黨的行政院院長，希望他能夠公平對待全民，而不是來搞分化、情勒，這對於整體的社會都是不健康的，希望院長要三思而後行，希望台灣是一個非常好的民主示範，而不是走向極度的民粹。