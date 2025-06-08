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卓榮泰指刪補助是輪迴 藍委齊轟：勒索國會是民主敗筆

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。國民黨立委林沛祥批評，民主法治國家中，行政院長主動去勒索國會來爭取預算，簡直是亞洲民主的敗筆；國民黨立委廖偉翔也批，用預算去分敵我，這是對民主最大的傷害。

卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府；當時很多委員預算大筆大筆刪，不支持中央政府，「現在我就要問他們，如何支持地方政府？」另外，現在很多地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

林沛祥指出，在民主法治國家中，很少見到閣揆、總理、行政院長會對國會用這種勒索的方式來去要求支持跟增加預算。大家所知的民主法治國家中，都是總理必須協調、溝通、說服，而不是用這種恐嚇、威脅、勒索的方式，還蠻恨無理並操作議事規則及意識形態。

林沛祥批評，政府應以無罪推論的前提來去跟在野黨好好協商及溝通，而就目前情況來看，台灣民主已經變成另類民粹，一種對民主的威脅；這種行政院長主動去勒索國會，來去爭取預算的方式，簡直是在亞洲民主的敗筆。

廖偉翔也批，院長應該是全民的院長，而非民進黨的院長，用預算去分敵我，這是對民主最大的傷害；國家的錢是人民的血汗錢，不是行政院長的私房錢，更何況一般性補助款是依法有據，行政院擅自剋扣攸關人民社福及教育的經費，就已經是違法亂紀。

廖偉翔還說，拿孩童的教育、長輩的福祉當政治工具，人民絕對無法接受。拿人民的福祉當籌碼，這不是什麼輪迴，而是懲罰無辜百姓，犧牲弱勢權益的惡性循環；輪迴是假，恐嚇在野黨、懲罰需要幫助的人民才是真。

國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供
國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供

補助款 行政院 林沛祥 廖偉翔

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