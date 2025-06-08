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卓揆指刪補助是輪迴 藍委廖偉翔轟：恐嚇在野黨才是真
行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村，針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。對此，國民黨立委廖偉翔認為，用預算來區分敵我，這是對民主最大的傷害，所調的輪迴是假，恐嚇在野黨，懲罰最幫助的人民才是真。
廖偉翔今自錄影片表示，院長應該是全民院長，而不是民進黨的院長，用預算來區分敵我，這是對民主最大的傷害，國家的錢是人民的血汗錢，不是行政院長的私房錢，更何況一般性補助款是依法有據，行政院擅自苛扣攸關人民基本權益的社福與教育經費，這就已是違法亂紀。
廖偉翔認為，拿孩子的教育和長輩的福祉來當政治工具，人民絕對無法接受，拿人民福祉來當籌碼，這不是輪迴，而是懲罰無辜百姓，犧牲弱勢權益的惡性循環，所調的輪迴是假，恐嚇在野黨，懲罰最幫助的人民才是真。
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