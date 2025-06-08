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影／回應政院「輪迴」說 蔣萬安：該被「輪迴」的是行政院

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生，蔣萬安致辭表示，相信同學不論在哪一個領域都會發光發熱，但同時也同學記住，聰明是一種天賦，善良是一種選擇。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生，蔣萬安致辭表示，相信同學不論在哪一個領域都會發光發熱，但同時也同學記住，聰明是一種天賦，善良是一種選擇。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。表揚其在校積極認真、樂觀進取的學習態度，蔣萬安頒獎時配合擺出各種姿勢和獲獎畢業生、家長自拍。

蔣萬安在市長獎頒獎會場上致辭表示，首先恭喜所有獲獎同學，3年來的努力和奮力不懈，得到台北市長獎，除了恭喜，並以輝達執行長黃仁勳的一句話「不要害怕做你熱愛的事，因為熱愛會讓你變得無敵」來期勉同學。蔣萬安表示，相信同學不論在哪一個領域都會發光發熱，但同時也請同學記住，聰明是一種天賦，善良是一種選擇。蔣萬安頒獎時也說因為你們是今天的主人，可配合擺出各種姿勢和獲獎畢業生、家長自拍。

行政院大砍地方一般性補助款25%，行政院長卓榮指中央政府總預算被立法院刪除2000億元後，導致施政陷入困境，強調砍補助款不是報復，而是「輪迴」。就此「輪迴」說，蔣萬安會前受訪表示行政院已經違法在先，把自己的國家搞像黑道堂口一樣，不只在違法路上愈走愈遠，並公然勒索、栽贓，該被「輪迴」的是行政院，隨即快步進入頒獎會場。

台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。頒獎時蔣萬安配合擺出各種姿勢，和獲獎畢業生、家長自拍。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。頒獎時蔣萬安配合擺出各種姿勢，和獲獎畢業生、家長自拍。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。頒獎時蔣萬安配合擺出各種姿勢，和獲獎畢業生、家長自拍。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。頒獎時蔣萬安配合擺出各種姿勢，和獲獎畢業生、家長自拍。記者黃義書／攝影

行政院 蔣萬安

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