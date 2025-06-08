影／回應政院「輪迴」說 蔣萬安：該被「輪迴」的是行政院

台北市長蔣萬安上午前往大安高工，親自頒發「市長獎」給優秀傑出的高中及國中畢業生。表揚其在校積極認真、樂觀進取的學習態度，蔣萬安頒獎時配合擺出各種姿勢和獲獎畢業生、家長自拍。

蔣萬安在市長獎頒獎會場上致辭表示，首先恭喜所有獲獎同學，3年來的努力和奮力不懈，得到台北市長獎，除了恭喜，並以輝達執行長黃仁勳的一句話「不要害怕做你熱愛的事，因為熱愛會讓你變得無敵」來期勉同學。蔣萬安表示，相信同學不論在哪一個領域都會發光發熱，但同時也請同學記住，聰明是一種天賦，善良是一種選擇。蔣萬安頒獎時也說因為你們是今天的主人，可配合擺出各種姿勢和獲獎畢業生、家長自拍。