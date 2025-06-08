刪補助非報復是輪迴？黃國昌轟卓榮泰：把國家當自家

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。民眾黨主席、民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示「民進黨真把國家當自己家？」，那乾脆禁止審預算，否則就要人民好看？如此發言視權力分立為無物、將人治心態表露無遺，難怪膽大妄為違法砍補助，卓除應道歉外更該知所進退。

卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府；當時很多委員預算大筆大筆刪，不支持中央政府，「現在我就要問他們，如何支持地方政府？」另外，現在很多地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

「民進黨真把國家當自己家？」黃國昌批評，卓榮泰此言論真的是把人民當笨蛋，照卓榮泰的邏輯，賴清德要不要乾脆宣布禁止立法院審查預算，只能當橡皮圖章，否則就要人民好看？民進黨不要忘了，稅收屬於全體國民，不是民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的。

黃國昌指出，卓榮泰的發言，人治心態表露無遺，然而，台灣是法治國家，法治與人治的最大不同，是在中央與地方政府預算經費的分配上必須有抽象的客觀基準，才不至流於個人的好惡與恣意。

黃國昌表示，卓榮泰此等破壞憲政體制，視權力分立為無物的發言，充分凸顯民進黨和賴清德「反民主、家天下」的心態，「順我者昌，逆我者亡」式的治國，也無怪乎卓榮泰敢如此膽大妄為，違法剋扣地方政府一般性補助款。講出這種話的行政院長，除了應該向全民道歉，自己更該知所進退，別繼續賴在權位上，成天撕裂社會。