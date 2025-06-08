稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

行政院聲稱因立法院刪減總預算，沒更多餘錢補助地方，只好依法酌減地方補助款，行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村創意生活園表示，「這不是報復心態，而是巡迴、輪迴。」引發熱議。台北市長蔣萬安今反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

行政院刪除地方補助款，引發地方政府炸鍋，台北市長蔣萬安日前更帶領多位縣市首長向行政院提醒訴願。但卓榮泰昨表示，當初砍預算立委，地方首長到行政院抗議、訴願應問問該縣市立委，當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是輪迴。」至於當初支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量。

蔣萬安今出席市長獎頒獎典禮表示，行政院已違法在先，現在又把治理國家，搞得像經營黑道堂口，不只是在違法路上越走越遠，更是公然勒索、分贓，最該被輪迴的就是行政院。