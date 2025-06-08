快訊

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

聽新聞
0:00 / 0:00

稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今批行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該輪迴的就是行政院」。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今批行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該輪迴的就是行政院」。記者洪子凱／攝影

行政院聲稱因立法院刪減總預算，沒更多餘錢補助地方，只好依法酌減地方補助款，行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村創意生活園表示，「這不是報復心態，而是巡迴、輪迴。」引發熱議。台北市長蔣萬安今反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

行政院刪除地方補助款，引發地方政府炸鍋，台北市長蔣萬安日前更帶領多位縣市首長向行政院提醒訴願。但卓榮泰昨表示，當初砍預算立委，地方首長到行政院抗議、訴願應問問該縣市立委，當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是輪迴。」至於當初支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量。

蔣萬安今出席市長獎頒獎典禮表示，行政院已違法在先，現在又把治理國家，搞得像經營黑道堂口，不只是在違法路上越走越遠，更是公然勒索、分贓，最該被輪迴的就是行政院。

黑道 補助款 行政院 蔣萬安 卓榮泰

延伸閱讀

北市大安信維整宅都更進度卡1年下月模擬選配 住戶：70多歲不能再等

蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

「高雄熊」文創品被爆中國製 蔣萬安妙回這「4字」

警開12槍擊斃通緝犯 蔣萬安：「當機立斷」予以肯定

相關新聞

刪補助非報復是輪迴？黃國昌轟卓榮泰：把國家當自家

行政院長卓榮泰昨針對地方一般性補助款遭刪解釋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。民眾黨主席、民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示...

稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

行政院聲稱因立法院刪減總預算，沒更多餘錢補助地方，只好依法酌減地方補助款，行政院長卓榮泰昨視察屏東勝利星村創意生活園表示...

地方補助被刪 綠基層事先不知情

從行政院統刪地方補助款、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營群起圍...

冷眼集／政院專橫獨斷 兩面刃傷友軍

行政院統刪地方補助款百分之廿五，造成中央與地方互信蕩然無存，政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到被砍預...

卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

行政院長卓榮泰今日到屏東市勝利星村，面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有...

【即時短評】政院砍地方補助當殺手鐧 卻成傷及綠縣市兩面刃

行政院統刪地方補助款25％，不僅造成中央與地方互信蕩然無存，雙方的政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。