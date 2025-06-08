聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／政院專橫獨斷 兩面刃傷友軍

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院長卓榮泰想統刪地方補助款，中央與地方的互信蕩然無存。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰想統刪地方補助款，中央與地方的互信蕩然無存。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪地方補助款百分之廿五，造成中央與地方互信蕩然無存，政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到被砍預算的痛，順勢論述砍預算的兇手是藍白；但該議題發展至今，自以為的殺手鐧在綠營縣市卻成兩面刃，民眾會把沒錢可用的帳算在誰頭上，還很難說。

總預算被刪凍，中央政府盤算，把這些苦果和民眾說，其實都是藍白亂砍預算造成的。不過，主計長陳淑姿日前在立院已證實，在刪除前沒有與地方進行討論；中央甚至連和執政黨立委都沒討論，因為出了這步險棋，第一個有不同意見的，正是民進黨區域立委們。

綠委們固然配合政院照劇本演出，是藍白惹禍。但不少綠委也說，中央不分青紅皂白一刀砍地方補助款，實在沒道理，既然是預算是在野黨立委砍的，各縣市應該按照國民黨立委席次比例，來決定刪除補助款幅度，藍委愈多的縣市砍愈多。

這講法固然也批評了在野黨立委，但真正的重點其實著重在「中央砍自家執政縣市補助款沒道理」，形同拐個彎批評政院。對有意角逐二○二六年地方首長的民進黨立委而言，一邊要配合中央反擊戰，一邊承受自家縣市也遭殃，難以和選民交代，相當左右為難，只能用婉轉方式為地方發聲，宣洩基層壓力。

政院本身也在大砍地方一般性補助款後，一個華麗轉身，又以照顧地方之名，喊話追加預算填補缺口，可見亦有自知，這政治算盤可能撥錯了。

行政院把國家預算當成助陣大罷免工具，此舉不但執政縣市綠委吃不消，到底添了哪個陣營的柴火也尚未知，代價更是賠掉政府的公信力。

行政院 地方政府

延伸閱讀

【即時短評】政院砍地方補助當殺手鐧 卻成傷及綠縣市兩面刃

影／卓榮泰稱沒錢繳電費何來宰割？蔣萬安諷：只有載狗

卓揆不刪債息卻減補助款 蔣萬安10字嗆：沒宰割只載狗？

地方指刪補助款非常惡意 主計長：窒礙難行不得不刪

相關新聞

卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

行政院長卓榮泰今日到屏東市勝利星村，面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有...

地方補助被刪 綠基層事先不知情

從行政院統刪地方補助款、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營群起圍...

冷眼集／政院專橫獨斷 兩面刃傷友軍

行政院統刪地方補助款百分之廿五，造成中央與地方互信蕩然無存，政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到被砍預...

【即時短評】政院砍地方補助當殺手鐧 卻成傷及綠縣市兩面刃

行政院統刪地方補助款25％，不僅造成中央與地方互信蕩然無存，雙方的政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到...

刪地方補助款綠基層事先不知情 地方憂遭「報復」

從行政院統刪地方補助款25%、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營...

影／黃國昌怒批民進黨耍流氓 號召民眾反賴清德獨裁

行政院大砍地方補助款，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨第一時間響應地方訴求，決議要求補足補助款，民進黨立委竟霸占主席台癱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。