冷眼集／政院專橫獨斷 兩面刃傷友軍

行政院統刪地方補助款百分之廿五，造成中央與地方互信蕩然無存，政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到被砍預算的痛，順勢論述砍預算的兇手是藍白；但該議題發展至今，自以為的殺手鐧在綠營縣市卻成兩面刃，民眾會把沒錢可用的帳算在誰頭上，還很難說。

總預算被刪凍，中央政府盤算，把這些苦果和民眾說，其實都是藍白亂砍預算造成的。不過，主計長陳淑姿日前在立院已證實，在刪除前沒有與地方進行討論；中央甚至連和執政黨立委都沒討論，因為出了這步險棋，第一個有不同意見的，正是民進黨區域立委們。

綠委們固然配合政院照劇本演出，是藍白惹禍。但不少綠委也說，中央不分青紅皂白一刀砍地方補助款，實在沒道理，既然是預算是在野黨立委砍的，各縣市應該按照國民黨立委席次比例，來決定刪除補助款幅度，藍委愈多的縣市砍愈多。

這講法固然也批評了在野黨立委，但真正的重點其實著重在「中央砍自家執政縣市補助款沒道理」，形同拐個彎批評政院。對有意角逐二○二六年地方首長的民進黨立委而言，一邊要配合中央反擊戰，一邊承受自家縣市也遭殃，難以和選民交代，相當左右為難，只能用婉轉方式為地方發聲，宣洩基層壓力。

政院本身也在大砍地方一般性補助款後，一個華麗轉身，又以照顧地方之名，喊話追加預算填補缺口，可見亦有自知，這政治算盤可能撥錯了。

行政院把國家預算當成助陣大罷免工具，此舉不但執政縣市綠委吃不消，到底添了哪個陣營的柴火也尚未知，代價更是賠掉政府的公信力。