卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

行政院長卓榮泰今日到屏東市勝利星村，面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有多餘經費補助地方。他也強調支持中央政府的立委，他就會支持地方；也反問不支持的立委「要如何支持地方？」

卓榮泰表示，中央政府總預算被不合理刪減2000億後，中央已沒有多餘能力像過去一樣補助地方，這是一層層的關係。行政院從今年4月開始已沒有錢繳電費，到現在都還欠台電電費，行政院各部會業務費也遭到凍結。即使像文化部預算後來解凍，但很多預算是一年，現在只剩下7個月，該如何執行也產生很多困難。

他說，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央政府，這樣中央就會支持地方政府。當時很多委員預算大筆大筆刪，不支持中央政府，「現在我就要問他們，要如何支持地方政府？」

他強調，對於當初支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但當初砍預算的立法委員，地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是循迴、輪迴。」

卓榮泰說，中央陷入這樣困難，已沒有多餘的錢來補助地方，只好依相關法律鎖緊地方補助款，但對地方該有的建設，中央地方該合作的，還是會努力做到。