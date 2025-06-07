快訊

彭佳慧攻蛋開唱 媽祖神像坐鎮觀眾席！背後驚人來歷曝光

獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

首颱「蝴蝶」生成仍有變數 估下周這日起影響台灣

卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
行政院長卓榮泰（右）今日到屏東市勝利星村，屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，支持中央政府的立委他就會支持地方政府。圖／縣府提供
行政院長卓榮泰（右）今日到屏東市勝利星村，屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，支持中央政府的立委他就會支持地方政府。圖／縣府提供

行政院長卓榮泰今日到屏東市勝利星村，面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有多餘經費補助地方。他也強調支持中央政府的立委，他就會支持地方；也反問不支持的立委「要如何支持地方？」

卓榮泰表示，中央政府總預算被不合理刪減2000億後，中央已沒有多餘能力像過去一樣補助地方，這是一層層的關係。行政院從今年4月開始已沒有錢繳電費，到現在都還欠台電電費，行政院各部會業務費也遭到凍結。即使像文化部預算後來解凍，但很多預算是一年，現在只剩下7個月，該如何執行也產生很多困難。

他說，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央政府，這樣中央就會支持地方政府。當時很多委員預算大筆大筆刪，不支持中央政府，「現在我就要問他們，要如何支持地方政府？」

他強調，對於當初支持中央政府的立法委員，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但當初砍預算的立法委員，地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是循迴、輪迴。」

卓榮泰說，中央陷入這樣困難，已沒有多餘的錢來補助地方，只好依相關法律鎖緊地方補助款，但對地方該有的建設，中央地方該合作的，還是會努力做到。

行政院 總預算

延伸閱讀

台灣為亞洲唯一三大豬病非疫國 感恩茶會感謝防疫英雄

撲滅豬瘟除疫成功 台灣成為亞洲唯一三大豬病非疫國

政院定調中正路無改名計劃 小黨籲轉型正義沒有假期

影／出席水利節活動 卓榮泰：資源滿足才能讓台商回來

相關新聞

卓榮泰：若地方立委支持中央政府 他就支持該縣市地方政府

行政院長卓榮泰今日到屏東市勝利星村，面對屏東縣長周春米爭取地方文化建設補助時表示，中央總預算遭立法院刪除，讓中央政府沒有...

【即時短評】政院砍地方補助當殺手鐧 卻成傷及綠縣市兩面刃

行政院統刪地方補助款25％，不僅造成中央與地方互信蕩然無存，雙方的政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到...

刪地方補助款綠基層事先不知情 地方憂遭「報復」

從行政院統刪地方補助款25%、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營...

影／黃國昌怒批民進黨耍流氓 號召民眾反賴清德獨裁

行政院大砍地方補助款，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨第一時間響應地方訴求，決議要求補足補助款，民進黨立委竟霸占主席台癱...

主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立...

影／主計總處修正補助要求3天回應 侯友宜：麥擱來啊啦

行政院主計總處近日提出修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，並限期地方政府三天內回覆，引發各地強烈反彈。新北市長侯友宜今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。