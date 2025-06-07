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【即時短評】政院砍地方補助當殺手鐧 卻成傷及綠縣市兩面刃

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰想統刪地方補助款，中央與地方的互信蕩然無存。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰想統刪地方補助款，中央與地方的互信蕩然無存。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪地方補助款25％，不僅造成中央與地方互信蕩然無存，雙方的政治攻防也持續上演。政院原先盤算，藉由讓地方民眾感受到被砍預算的痛，順勢論述砍預算的兇手是藍白；但該議題發展至今，以為的殺手鐧在綠營縣市卻成兩面刃，民眾會把沒錢可用的帳算在誰頭上，還很難說。

行政院自本屆立委上任以來，由於民進黨在國會未過半，長期處於弱勢，除了喪失推動法案主導權，總預算被刪凍相當金額，更是一肚子悶氣。左思右想下，政院端出的反擊在野方案，卻是記七傷拳，要犧牲民眾在社福、教育、長照等領域經費。

中央政府盤算，把這些苦果和民眾說，其實都是藍白亂砍預算造成的。不過，主計長陳淑姿日前在立院已證實，在刪除前沒有與地方進行討論；中央甚至連和執政黨立委都沒討論，因為出了這部險棋，第一個有不同意見的，正是民進黨區域立委們。

綠委們固然配合政院「照劇本演出」，全力猛攻是沒錢可用的源頭，是藍白惹得禍。但不少民進黨執政縣市的綠委，在立院的公開發言也同步說，中央不分青紅皂白一刀砍地方補助款，實在沒道理，既然是預算是在野黨立委砍的，各縣市應該按照國民黨立委席次比例，來決定刪除補助款幅度，藍委越多的縣市砍越多。

這講法固然也批評了在野黨立委，但真正的重點其實著重在「中央砍自家執政縣市補助款沒道理」，形同拐個彎批評政院。對有意角逐2026首長的民進黨立委而言，一邊要配合中央反擊戰，一邊承受了自家縣市也遭殃，難以和選民交代，相當左右為難，只能用婉轉方式為地方發聲，宣洩基層壓力。

不只執政黨立委有相當壓力，政院本身也在大砍地方一般性補助款後，一個華麗轉身，又以照顧地方之名，喊話追加預算填補缺口，可見亦有自知，這政治算計算盤，可能撥錯了。

行政院對地方補助款先是自砍又自編，把國家預算當成助陣大罷免工具，此舉不但執政縣市綠委吃不消，到底添了哪個陣營的柴火也尚未知，代價更是賠掉政府的公信力。

補助款 總預算

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