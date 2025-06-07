刪地方補助款綠基層事先不知情 地方憂遭「報復」

從行政院統刪地方補助款25%、徵詢各縣市政府對「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修法意見，到「中正路」改名，不只藍營群起圍攻。據悉，政院事前未先溝通，民進黨執政縣市私下叫苦連天，而國民黨執政縣市下，也有綠營民代無奈說，不僅要向民眾解釋，也憂心未來恐遭市府「報復」不給過建議款。

政院先前無預警統刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安日前才偕同藍營執政縣市首長赴中央請願，但為配合新版財政收支劃分法，主計總處3日再發函各縣市政府，徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見，且要求3天內回覆；由於修法內容模糊，遭藍營質疑，地方的補助款更不受保障，綠營執政的高雄市政府府更請求展延至9日回覆。

一位民進黨執政縣市官員說，政院刪地方補助款的「因」，是藍白「亂刪」中央政府總預算，現在不分藍綠執政縣市要承擔補助款遭刪減的「果」；但他坦言，事前完全不知道政院這項決定，各地方政府前一天才收到中央來函，這次主計總處要修改地方補助辦法，也是突然通知，雖然只是徵詢意見，但綠營中央與地方的溝通協調顯然沒那麼暢通。

該地方官員表示，行政院刪地方補助是不得已，也凸顯藍白惡意癱瘓國政，但許多縣市的財政本已常態性困窘，中央現在再大刀一砍，真的讓地方措手不及。不過畢竟中央是民進黨執政，綠營地方不可能公開唱反調，只能委婉表達意見。

不只綠營地方執政縣市事先不知政院決策，就連民進黨立委也不知情。有綠委說，刪補助款、中正路改名，行政立法之前根本沒協調過，這兩項政策都與民生有關，連綠營樁腳都表示，預算被藍白砍到沒錢，現在卻要花錢改路名，這樣的耳語不斷在基層發酵。

民進黨立委表示，執政團隊從中央到地方甚至立法院的溝通協調，必須要再加強，否則一旦遇到重大或爭議政策，黨公職的反應可能會慢半拍；在野黨的攻勢常又快又猛，若爭議之初「風向」就被藍營帶走，綠營自家人也不容易辯護。

綠營地方民代目前均統一口徑回擊，「都是藍白統刪預算害的」、「冤有頭債有主」，但也有人私下坦言，雖然地方補助款刪除，不會直接影響到各議員建議款，但最困擾的地方是遇到民眾不能理解刪補助時，需要多花很多時間解釋。