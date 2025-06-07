主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立委許宇甄今批主計長陳淑姿是為虎作倀的「算計長」，突襲修補助辦法導致地方自治崩壞，國民黨立院黨團會依據「立法院職權行使法」規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法命令，不同意更正就會廢止該修正草案。

許宇甄表示，台灣正處於內外交迫的關鍵時刻，對外有美國對台出口加徵關稅，賴清德政府卻毫無對等談判策略，僅知一味附和、跪舔美國指令；對內則是以中央集權之名，對地方政府展開地方補助款的財政圍剿戰，先是刪減要給地方政府的一般性補助款636億元，現在行政院主計總處在未經充分討論的情況下，突襲提出修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，還限期地方政府3日內回覆。主計總處以「技術性調整」為名，扭曲民主程序，對地方政府連番突襲，就是要摧毀地方財政自主權，重新打造中央集錢又集權的荒謬制度。

許宇甄批評，賴清德政府一再的將地方補助款做為政治權謀工具，將使地方政府失去財政預算的可預見性，更會讓中央與地方失去政治信任的連結；賴政府將人民的「救命錢」當作政治籌碼的舉動，彰顯賴政府圖謀集權又自私自利的一面，主計長不僅沒有勸阻，還為虎作倀配合賴清德提出修法算計地方政府，主計長應該改官銜為算計長。

許宇甄指出，過去也有修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，程序上應先召集地方政府、學者專家共同討論，徵求地方意見，這次卻違反常態，主計總處自擬修正問字，函文地方限期3天回覆，各縣市主計與財政單位「人仰馬翻」，地方政府像國民黨團反應，草案內容模糊、缺乏計算公式，未來會造成龐大分配爭議。

許宇甄認為，主計總處修正補辦法已違背「中央法規標準法」要求的「先徵詢、後公告，並即送立法院備查」的基本原則。主計總處企圖將對地方政府補助項目抽象化，將原本明確列舉的「教育、社福、基礎建設」刪改為「經常性、普及性、維運性質、財政均衡等模糊原則」，讓中央政府可隨意詮釋補助範圍，收回地方財源之餘，再以「計畫型補助款」綁死地方，未來可以對縣市政府補助進行差別待遇，民進黨可以多拿，其他人少拿甚至不給。

許宇甄表示，主計總處應是維護國家財政中立、客觀與透明的機關，如今卻淪為民進黨的政治工具，新辦法若修正通過，未來中央要獎勵民進黨執政縣市、懲罰國民黨執政縣市皆在賴清德的一念之間，若讓這個違法濫權的補助辦法通過，地方政府的預算自主權將蕩然無存，賴清德未來可以為所欲為，以補助預算當作威脅武器，要地方政府就範，這是在替2028選舉做準備，集錢又集權的心態非常可惡。

許宇甄強調，賴政府應立即停止違法修法，尊重法律與民意，並與地方政府真正對話、協商。立法院為防堵賴清德政府逾越法治疆界，會善盡監督職責。國民黨團會依據立法院職權行使法規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法命令，若不同意更正就會廢止該修正草案，以維護地方自治權利，守護台灣民主價值。