影／主計總處修正補助要求3天回應 侯友宜：麥擱來啊啦

行政院主計總處近日提出修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，並限期地方政府三天內回覆，引發各地強烈反彈。新北市長侯友宜今表示，地方補助牽涉數百億經費，影響社會福利、教育及弱勢族群，中央應認真與地方政府溝通，而非走一個過程。

新北市長侯友宜今上午參加原民社宅建地視察，針對行政院主計總處近日提出修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，並限期地方政府三天內回覆，侯友宜表示，「麥擱來啊啦」。

他說補助辦法哪有一個公文來要三天回應？不要走一個過程而已，不要敷衍了事，因為是牽涉數百億，地方整個發展過程當中，尤其都是社福，教育，弱勢族群需要的錢。所以中央一定要好好的跟地方來做溝通，如何這個錢花在刀口上。

侯說，民脂民膏，中央跟地方一定不但要溝通，也要做好針對人民所需要的地方全力的協助，這才是中央該做的。「我一定會站在新北市立場，捍衛我們新北市民的權益。」