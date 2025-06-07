新聞眼／補助款辦法修改 擺明升高中央、地方對抗

行政院刪減地方一般性補助款引爆各縣市政府反彈，台北市長蔣萬安才剛率領藍營縣市長赴行政院遞交訴願書，主計總處卻又「突襲」地方政府，預告修改對地方的補助辦法。主計總處的做法，挑起朝野敏感神經，若不是提油救火，就是擺明要升高中央與地方的政治對峙。

主計總處六月二日發文各地方政府，預告將修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，還要地方在三天內回覆意見。藍營縣市長砲轟中央突襲地方，批評草案內容模糊、程序倉促，將加重地方財政負擔，且模糊補助原則，是想迴避責任。

雖然主計總處解釋是為因應新版財劃法，地方財政改善後的變化。然而，中央地方對補助款正在錙銖必較之際，主計總處此時發函討論修法，更挑起朝野及中央地方的敏感神經，若非提油救火，就是擺明要升高對峙。

朝野為了總預算案及刪除補助款已經你來我往激烈交鋒多時，近日中央、地方激烈爭執的中正路改名案，閣揆卓榮泰大器承認「非當前最重要施政」，直言沒有要全盤推動的任何計畫；他更點名應全力關注的是總預算解凍後的執行、推動強化安全韌性條例以及未來的特別預算。

卓榮泰的言行，看似仍可清楚明辨當前施政的輕重緩急；然而，政院統刪地方補助款後，中央與地方的互信早已蕩然無存，現在又「偷偷摸摸」地想要修法，將未來地方計畫型補助款，由中央掌握更多「主導權」；民進黨政府無視地方首長反映財政捉襟見肘，只想繼續無止境地政治對抗，可以預見未來朝野、中央與地方大戰將永無寧日。