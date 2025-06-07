補助款辦法修改 學者：主計長不懂主計、只懂算計

行政院刪減地方一般性補助款引爆各縣市政府反彈，台北市長蔣萬安才剛率領藍營縣市長赴行政院遞交訴願書，主計總處卻又「突襲」地方政府，預告修改對地方的補助辦法。主計總處的做法，挑起朝野敏感神經，若不是提油救火，就是擺明要升高中央與地方的政治對峙。

2025-06-07 00:54