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補助款辦法修改 學者：主計長不懂主計、只懂算計
主計總處發文預告將修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發地方政府反彈。台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，主計總處「不懂主計、只懂算計」，幾乎不給準備時間，簡直是粗暴偷襲地方政府。世新大學行政管理學系副教授方凱弘說，此舉恐排擠原有社福、教育經費。
黃耀輝表示，主計總處六月二日發文給地方預告修改法規，卻限定地方政府六日前就要回覆意見，完全不給基層反應時間，主計總處行事一點也不光明磊落。且中央法規標準法規定，各機關依其法定職權或基於法律授權訂定命令，應視其性質分別下達或發布，並即送立法院；主計總處恐打算在地方政府來不及回應前，就便宜行事讓新規定生效。
黃耀輝說，行政院對一般性補助款規定用在教育、基本收支差短、社福、基礎設施等四項用途，是林全擔任主計長時所訂定，當年還廣徵學界意見，經過設算訂了一堆公式，完備程序才訂出辦法，但現在的主計總處只想花四天就大改，讓地方猝不及防。今昔相比，主計長陳淑姿「不懂主計、只懂算計」，實在太差勁。
方凱弘指出，政策改變牽動的影響需經詳細財務設算，但草案內容，中央對「計畫性補助」不得超過百分之五十、「一般性補助」不得超過百分之九十，代表地方政府配合款比例相對將增加。對財政狀況不佳縣市，恐怕將挪移更高比例經費作配合款，將排擠影響原有的社福、教育經費。
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