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補助款辦法修改 藍委怒批中央：搶地方救命錢

聯合報／ 記者屈彥辰唐筱恬／台北報導
國民黨立委吳宗憲表示，行政院逕自修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，就是在跟地方搶救命錢。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲表示，行政院逕自修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，就是在跟地方搶救命錢。 圖／聯合報系資料照片

行政院統刪地方政府補助款百分之廿五後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立委吳宗憲批行政院釜底抽薪，逕自修改補助辦法，刪除地方教育社福的一般性補助款，跟地方搶「救命錢」。

吳宗憲表示，主計總處建議閣揆卓榮泰刪減地方補助款，把六三六億轉嫁到地方，四月廿七日通令各地補助款剋扣百分之廿七，挾地方人民當肉票，要求立法院追加預算。六月二日又逕自修改縣市政府補助辦法，讓行政院可更大「自行分配」一般性補助款額度，刪除較客觀的分配公式，且定義模糊不清，增加行政裁量空間。

吳宗憲說，此外也改成以「計畫型」補助款為主，一般性補助款為輔，計畫型補助款等於由中央決定是否給地方錢，讓中央更多財源掌控權，達成集「錢」於中央，極「權」於「吾」賴政府。中央手握滿滿預算，用計畫型補助款獨厚相同政黨的縣市，地方縣市「顏色對了就有錢」，「肥水不落外人田」。

國民黨立委賴士葆表示，若政院不給地方政府一般性補助款實在太不厚道，中央撥給地方補助款制度行之有年，款項完全用於弱勢補助、教育經費等，豈可一次決定完全不要補助，如此將傷害地方財政，也顯見主計總處完全是想配合民進黨行「中央集權」，甚至配合綠營繼續操作大罷免

追加預算 賴政府 補助款 行政院 統刪 民進黨 大罷免 吳宗憲 卓榮泰 主計總處

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