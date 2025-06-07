限3天回覆…補助款辦法修改 藍縣市轟中央突襲

行政院主計總處三日發函縣市政府徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見，並要求三天內回覆，雲林縣長張麗善昨開第一槍，指草案內容模糊、程序倉促，除了是「突襲式修法」，還要抽象化補助項目，有規避中央補助責任之嫌。

為配合新版財政收支劃分法，主計總處規畫修正補助辦法，日前發函縣市徵詢，要求昨天之前回覆，導致縣市主計單位人仰馬翻。高市府請求展延至下周一回覆，但部分縣市長已大動肝火。

張麗善：原則抽象 中央規避補助？

張麗善昨批草案全刪除基本支出指定項目，一般性補助款如教育、社福及基本設施改為模糊的「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，如此抽象化原則，令人質疑中央藉此規避補助責任。

台東縣長饒慶鈴在臉書怒批中央集錢又集權，草案對縣市補助定義模糊，更欲改變財力級距的計算方式，嚴重衝擊地方施政，讓財力有限的縣市雪上加霜。

蔣萬安：地方補助款 更受中央管制

台北市長蔣萬安說，依草案內容，會讓地方的補助款更不受保障，更受中央管制，北市將彙整各局處意見，提出完整建議，捍衛市民權益。

新北市府：無規範計算方式 易爭議

新北財政局回應，一般性補助款依現行法規有明確設算分配方式，修改後卻變成定義不具體，且無規範計算方式，未來恐易生分配公平爭議。一般性補助款包括社福、教育及基本設施等，中央要修正，應與各縣市研議並達共識；在此之前，應維持目前作法。

桃園市主計處表示，經費計算公式複雜，整理資料需要時間，無法在中央限期完成，將延後回覆。台中市主計處則表示還在研議中。

高雄市主計處表示，草案牽動地方整體財政，正研析意見，待試算後將函覆，盼修法不影響現行預算。

台南市府表示，中央補助地方的辦法，解釋權屬主計總處，教育、社福及基本設施等項目原就是必要性支出，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，並不影響重要性及分配數。

主計總處：彙整意見 非刪一般補助

主計總處解釋，修法並非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，正蒐集地方意見。修正內容也未定案，要等意見彙整完，再做評估，不會真的催促地方準時交出意見。主計總處公務預算處長許永議說，這項修正並非刪除中央對地方的一般性補助款，而是討論未來如何補助。