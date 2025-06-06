主計總處擬修地方補助 新北呼籲事關民眾福祉應先研議

行政院主計總處近期規劃修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發地方政府高度關注。主計總處說明，此次修法並非取消一般性補助，而是配合新版財政收支劃分法進行技術性調整。新北財政局表示，修法與民眾福祉息息相關，應與各地方政府研議並達共識。

主計處說，新法上路後，地方政府預計自明年起將不再出現財政差短，但現行規定的一般補助款又不得低於前一年，需重新檢討分配方式。目前正廣泛蒐集地方意見，做為修法參考。

主計總處已於6月2日正式發函各地方政府，要求在6月6日前回覆意見。不過，部分地方首長對此表達不滿。

新北財政局則說，一般性補助款的精神是為彌平地方政府財政收支差短，不應刪除現行補助辦法規定。另現行法條內定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費，均與國民福祉息息相關，應維持現行補助方式。

財政局表示，本次修正草案將現行法條中一般性補助款明確設算分配方式，修改成定義不具體且無規範計算方式，將使未來易生分配公平爭議。一般性補助款包括社福、教育及基本設施等，與市民福祉息息相關，中央修正本補助辦法，應與各直轄市及縣、市政府開會研議並達成共識。於此之前，應維持目前補助辦法規定分配予地方政府。