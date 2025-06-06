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主計總處：擬修正地方補助辦法 非刪除一般性補助款

中央社／ 台北6日電

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。行政院主計總處今天指出，修法非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，地方政府明年將無財政差短，但一般補助款又不能低於前一年，因此正蒐集地方意見。

主計總處擬提出「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」，6月2日發函給地方政府徵詢意見，並請地方政府於6日回覆。雲林縣長張麗善今天批評草案內容模糊、程序倉促，將加重地方財政負擔，地方政府難以接受。

行政院主計總處主計長陳淑姿今天對記者表示，這是因應新版財政收支劃分法，不得不做調整，而給予地方的回覆期限，則是因為修正條文幅度不大，才會如此設定，不會真的催促地方準時交出意見。

主計總處公務預算處長許永議對記者補充說明，這項修正並非刪除中央對地方的一般性補助款，而是討論未來如何補助。

許永議說，新版財劃法通過後，已經提升地方財政自主能量，以今年度中央總預算為基準來計算，明年地方政府將增加新台幣3753億元的財源，分配後各地方政府都不會有財政差短情形，也有能力因應社福、教育等事項，但是財劃法規範「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，因此相關一般性補助款等該怎麼補助，需要地方政府意見。

許永議指出，目前是請地方政府研提意見，中央不會催促，依然會評估地方意見，且修正內容也未定案，要等意見彙整完，再做評估。

財政收支劃分法 財劃法 補助款

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