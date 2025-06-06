政院補助辦法突襲式修法 饒慶鈴批：中央集錢又集權

針對行政院主計總處本月3日突襲式發函「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」突襲式發函徵詢地方意見，要求縣市政府3天內回覆。台東縣長饒慶鈴今臉書發文怒批，中央集錢又集權，突襲式修法影響縣市財政穩定。

饒慶鈴指出，行政院主計總處突襲式提出中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案，不僅對補助定義模糊，更欲改變財力級距的計算方式，將造成地方在編列與執行上產生誤解與困難，更嚴重衝擊地方施政穩定，讓財力有限的台東等縣市雪上加霜。

她表示，台東縣屬於第五級財力，目前多數計畫型補助可獲得最高95%中央補助，是支持在地基礎建設、長照、醫療與教育政策推動的重要後盾。若未來補助比率一律下修，形同不分區域一體適用，將進一步限縮地方治理空間，嚴重打擊公共服務供給能力。

「制度若不透明，地方就難有信心。」饒慶鈴說，我們支持制度改革，但呼籲中央修法應回歸公共財政的正當程序並資訊公開、清楚交代計算邏輯與資源配置原則，考量不同縣市的實際條件，在改革過程中納入地方意見，避免以「集權式手段」限縮地方的發展可能。