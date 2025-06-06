政院逕自改縣市補助辦法 吳宗憲轟：跟地方搶救命錢

行政院統刪地方一般性補助636億，國民黨立委吳宗憲今批，「吾」賴政府預謀集「錢」於中央，達成極「權」帝制。行政院這次真的釜底抽薪，不僅剋扣各縣市補助款636億，隨即又逕自修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，讓本來用作地方教育社福支出的一般性補助款整個刪除，行政院就是在跟地方搶救命錢。

吳宗憲說，今年中央政府總預算創歷史新高，「吾」賴政府卻不好好檢討中央各部會如何把錢花在刀口上，反而把這把刀砍向地方縣市用在孩童教育、老人津貼、基礎建設等救命錢。還為了把錢（權）都集中在中央，竟然打算明年就不再撥付用作教育、社福、基礎建設收入的一般性補助款。

吳宗憲指出，當初拖了12年沒修的財劃法，就是為了化解稅收都集中於中央，卻導致地方無自主財源可以因應必要支出，好不容易經立法院的努力，終於在今年3月21日公布施行，讓央地財源畫分更具公平性，讓符合地方自治本來地方在作的事，有自己的財源可用，不用再跟中央伸手要。

吳宗憲表示，很多綠營跟側翼說地方向中央搶錢，但待過基層的人就知道，我國的財政體制就是「肥中央、瘦地方」，此次修法是好不容易的「分權」，從1998年修憲、凍省及修正財劃法，把原來中央政府的淨收入比重，由六成不到驟增為75%，造成財源嚴重向中央傾斜，修法後才總算打破垂直失衡現象。讓地方不用「負債」前行，不然往往都是中央請客、地方埋單。

吳宗憲舉例，從班班吹冷氣、班班喝鮮奶、到公務員加薪，再到大型或特別預算的建設，哪一個項目不需要地方配合款，就像宜蘭縣要進行鐵路高架化，縣府就要負擔72億元，對於非直轄市的宜蘭已是沉重負擔，還有多餘財力去辦社福或地方建設嗎？

吳宗憲提到，結果中央不開心了，怎麼樣也不能瘦中央，主計總處動了歪腦筋，建議行政院長刪減地方補助款，把636億轉嫁到地方，隨即4月23日通令各地補助款剋扣27%外，不僅挾地方人民當肉票，要求立法院追加預算，6月2日又逕自修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，讓行政院日後可以更大「自行分配」一般性補助款額度，並刪除較客觀的分配公式，且定義模糊不清，增加行政裁量的空間。

吳宗憲進一步說，此外，改成以「計畫型」補助款為主、一般性補助款為輔，所謂「計畫型」補助款須由各縣市政府提出計畫申請，等於中央要不要給地方錢，由中央決定，讓中央更多財源掌控權，達成集「錢」於中央，極「權」於「吾」賴政府。演變成中央手握滿滿的預算，用「計畫型」補助款，來獨厚相同政黨的縣市，地方縣市顏色對了，就有錢，「肥水不落外人田」。

吳宗憲強調，中央為了守住自己的口袋錢，不敢回應他的「憲147.163、憲增10條8和12項、釋字520、地制69、財劃30」等法律依據，空言照規定來，到底是民主法治規範，還是民進黨作主的極權手段。窮不能窮教育、苦不能苦孩子，「吾」賴政府雙雙達標。