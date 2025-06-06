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縣議員質疑財劃法不利南投 許淑華：財源增加有利建設

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院刪除南投縣35億元一般性補助款，讓南投縣政府擔心交通轉運站等重大建設受影響。記者江良誠／攝影
行政院刪除南投縣35億元一般性補助款，讓南投縣政府擔心交通轉運站等重大建設受影響。記者江良誠／攝影

立院通過「財政收支劃分法」修正案，南投縣議員沈夙崢質疑對南投不利，資源向人口多、經濟強的縣市傾斜。縣長許淑華則強調，中央讓利地方，是地方財政翻身契機，南投可望因此受益。

沈夙崢指出，新版財劃法宣稱南投縣將增加百億元以上預算，但新制度採「人口數」與「營業額」為主要分配依據，對南投這類人口成長緩慢、經濟產值偏低的縣市極不公平。南投被夾在台中與彰化之間，無論在人口數或營業額都處於劣勢，對南投縣的發展真的會比較好嗎？

她認為，中央將財政資源重新劃分雖屬必要，但縣府應同步檢討地方產業結構與人口流失問題，否則在新制度下，弱勢縣市恐更加邊緣化。「不能只看帳面多了多少錢，要看實際分配是否合理、長期有利。」

南投縣長許淑華強調，新法通過後，中央原保留的70%財源將下放至60%，地方多爭取的10%資源，「都是屬於南投縣該有的預算」。若依目前初估，南投一年可望增加逾百億元財源，用於基礎建設與社福開支，她不懂為何沈夙崢反對。

沈夙崢強調她沒有阻擋138億元分配稅款，只是依照新版財劃法分配指標，這樣對南投縣不利。

許淑華說，中央在後續統籌分配稅款補助或競爭型補助上會減少，但整體而言，地方財源增幅遠高於補助減少。「不只南投，民進黨執政的高雄、台南也都認為新法有利。南投不會是例外。」既然財劃法帶來的是地方財政提升機會，縣政府會把握機會強化治理能力。

財政收支劃分法 許淑華

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