【重磅快評】最有錢的閣揆猛哭窮 不僅唐突更矯情

行政院統刪地方政府一般補助款，藍營縣市首長提訴願並稱「拒絕任中央宰割」，行政院長卓榮泰反駁，稱行政院無力自保，何來宰割？行政院已無力付水電費，甚至有官員拿房屋抵押支應，行政院已依法定程序動用第二預備金，但還須立法院同意。其實，行政院年初即可預判今日窘況，但解凍案卻留中不發，至今還企圖甩鍋藍白，實是國家亂源。

藍營執政縣市首長不滿行政院刪減25%地方政府一般性補助款，台北市長蔣萬安扮起領頭羊偕藍營縣市首長赴行政院提訴願，陣仗不小。蔣拉高分具批中央宰割地方，閣揆也高調回應，稱行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？蔣則反擊「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」、「中央說沒錢付電費，有錢改路名」，酸度爆表。

從統刪地方政府一般性補助款扯到行政院沒錢付水電費，行政院還真是強詞奪理。地方政府一般性補助款是法定支出，而且依法額度不得少於前一年，行政院舉措違法，只有收回成命才能平息紛爭，卓榮泰後來也說同意用辦理追加預算來解決，可見統刪地方補助款的作法極具爭議，卓榮泰也想找下台階。

只是，為了反擊蔣萬安的「宰割」說，行政院上演這齣哭窮秀，就顯得矯情了。卓榮泰在院會中表示，4月開始行政院已沒錢付電費，「今天會議室開燈的電費，就是向台電借的」，甚至有聯合服務中心副執行長要用自己房屋抵押支付中心費用；行政院發言人李慧芝轉述，行政院已依法定程序動用第二預備金 ，但還是需要經過立法院同意，目前還在進行程序中。

最有意思的是，卓榮泰還詢問列席的地方首長，今年的預算都沒有比去年高？即使中央統刪地方一般性補助款，地方預算仍然比去年高，依然是史上最好，唯獨中央政府在立法院刪減後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮而是事實」。

卓榮泰是不是哭窮？其實他心裡很清楚。今年一月立法院通過中央總預算，行政院秘書長龔明鑫即表示，如果行政院以最低服務量能運作，預算可以撐到8月，但時序只到6月初，卓榮泰卻說4月開始就沒有繳電費，行政院是那裡出了問題？

總預算通過後，行政院明明可以馬上提出解凍案，卓榮泰卻留中不發，直到在野陣營頻頻質疑行政院是否在為大罷免添柴火？卓榮泰直到4月22日才下令送出1584項凍結案、金額達1381億元，卓榮泰此時哭窮，會不會演太大？他反問地方首長今年預算都沒有比去年高，他怎不看看歷來中央政府總預算也在今年創新高，連稅收超徵都「締造新猷」。堂堂最有錢的閣揆這樣喊窮，不覺唐突嗎？

最大的問題是卓榮泰老想甩鍋在野，統刪地方的補助款行不通，就想辦理追加預算，非要藍白埋單不可；電費欠繳就想動用第二預備金，要說要立法院同意，但是第二預備金是政府用來應對突發事件的資金，例如遇到颱風、地震等災害，這是人民的救命錢，而且立法院刪除或刪減的預算項目及金額不得動支，卓榮泰竟想拿來繳電費，然後再指責這都是藍白的錯，這樣行得通嗎？