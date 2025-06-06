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議員轟立委亂刪南投補助被砍 許淑華：中央應依法撥款

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院統刪地方政府補助款，南投縣長許淑華（左一）向行政院提出訴願。圖／本報資料照片
行政院統刪地方政府補助款，南投縣長許淑華（左一）向行政院提出訴願。圖／本報資料照片

南投縣議員沈夙崢今天許淑華針對中央補助款遭統刪，批評是區域立委亂刪中央總預算，讓南投承擔苦果。縣長許淑華表示，統刪是讓行政機關內部調整預算，但並非是行政院的作法，刪除地方補助款，縣府只能訴願要求行政院補足該給的預算。

沈夙崢指出，南投縣一般補助款被砍35億元，南投縣今年下半年有多項建設，工務處、建設處因應風災後的重建工程，但目前預算嚴重受限，都是國會亂刪預算造成，搞成這樣，她質疑中央固然刪減補助款，但縣府也必須檢討應變與編列策略。

許淑華不諱言中央作法讓地方難以為繼，她強調，縣府去行政院提訴願，並非爭取額外預算，而是中央依法應撥給縣市政府的法定補助，要求中央依既定程序把應給的撥下來，不是去伸手要錢。

許淑華指出，中央刪減的是一般性補助，而這部分在用途上優先給予社福、教育與基礎建設，受影響的正是最基本的民生需求。這不只是帳面的減項，而是實際的生活影響。現在不處理，下半年會出事，明年預算更難編。

她也強調，「統刪」並非在立法院首次發生，她擔任縣議員與立委期間都曾遇過，立法院與各地方議會皆有授權行政機關統籌調整預算。各縣市政府提出訴願後，行政院需在時間內回覆給地方政府，希望行政院可以考慮縣市政府的訴求，行政院怎麼考量雖不清楚，但至少在一定時間內要回覆地方政府的訴求。

許淑華說，一般性補助款是法定預算，行政院照理就該撥，原本明年可望因新通過的財政收支劃分法，讓南投增加138億元財源，但中央有意釋憲重新審視，未來財政是否穩定仍未明朗，所以縣政府才更要守住下半年度的基本盤。

許淑華 行政院 南投縣

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