財劃新制恐掏空台南預算 黃偉哲：北部阻撓南部發展「過河拆橋」

台南市議員朱正軒上午在市政總質詢中痛批，財劃法修法後，台南市雖名列統籌稅款增加至 163 億元，但「統籌分配稅款根本未統增，一般性補助卻被統刪」，計畫型補助更面臨被砍風險，「表面增加實則減少」，掏空台南建設預算；市長黃偉哲也認同是「過河拆橋」。

朱正軒指出，台南市分配的163億元雖看似增加，但攤開帳面一看，不僅是六都最少，甚至低於新竹市、新竹縣與花蓮縣，人均統籌僅排全國第22名，每平方公里分配金額也僅列第13名，根本無法因應大台南龐大治理面積與人口成長帶來的支出壓力。

朱正軒說，更令人擔憂的是，原本中央補助捷運藍線與永康鐵路地下化的比例從9成驟降至5成，導致市府需自籌高達700億元，加上事權轉移地方負擔多達278億元、既有149億元計畫型補助也可能被影響，恐讓南市重大建設陷入停擺風險。

「市府要向中央表達台南實際需求，給台南一個公平發展的機會。」 朱正軒也要求，市長應授權局處首長，在面對藍白胡說八道聲稱台南分配到更多錢時，一定要站出來嚴正駁斥，務必讓市民了解台南面對的嚴峻現況。

他痛批，北部的大型工程早已完成，等輪到南部開始發展藍白就把預算都收回去，永康鐵路地下化、捷運藍線才要開始發展，馬上就遭遇大逆風。