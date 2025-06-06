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中央補助地方草案「突襲」要求3天答覆 張麗善批內容模糊程序倉促

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善針對行政院主計總處，針對地方補助草案，要求3天答覆，表達強烈不滿，批擊過於倉促是突襲式徵詢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善針對行政院主計總處，針對地方補助草案，要求3天答覆，表達強烈不滿，批擊過於倉促是突襲式徵詢。記者蔡維斌／攝影

針對行政院主計總處本月3日突襲式發函「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」突襲式發函徵詢地方意見，要求縣市政府在3天內回覆，對此，雲林縣長張麗善今天嚴正表達不滿，強調草案內容模糊、程序倉促，將加重地方財政負擔，地方政府難以接受，雲林縣政府對此表達強烈反對立場。

張麗善指出，主計總處要求各縣市於6月6日前回覆草案意見，根本是「突襲式修法」，未給地方合理審議時間。草案中將現行財政基本支出指定項目全刪除及「一般性補助款」明確列舉補助基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等項目，改為模糊的「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，如此抽象化的原則，令人質疑中央是否藉此規避補助責任。

雲林縣政府指出，草案第3條也大幅限縮「計畫型補助」比率，明訂中央對「計畫型補助」不得超過50%，「一般性補助」不得超過90%。縣府認為，現行制度依地方財力級距給予差異補助，對弱勢縣市如雲林極為重要。雲林縣目前為第5級財力，最高補助比率可達95%，草案若通過，將嚴重衝擊縣府推動各項建設的財務能力。

縣府強調，為落實區域平衡發展與稅收公平正義，中央應維持現行「計畫型補助」以縣市政府財力等級核定最高補助比例95%為原則，「一般性補助款」則不宜設限比例，並建議主計總處與地方充分溝通並參採地方意見，重新檢視修法內容，務求制度合理、公平、具可行性。

雲林 財政 張麗善

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