統刪地方補助挨批 主計總處曝曾考量減國債付息

行政院統刪一般性補助款引發地方反彈，主計總處主計長陳淑姿透露原先有三種方案，最終行政院長選擇刪減地方補助。主計總處今天說明，曾考慮先刪減國債付息，但可能會因付不出利息而違約，只能勉強刪除一般性補助款。

朝野持續就統刪地方補助款攻防，主計總處公務預算處長許永議今於行政院會後記者會說明，今年中央政府總預算被刪減2076億元，中央指定刪減部分已達1439億元，相較過往達7倍之多，且立法院要行政院自刪636億元，實為窒礙難行，但覆議也被否決，內部也就怎麼減少636億元有討論。

許永議表示，主計長昨稱曾考量刪除國債付息，但財政部評估5月份可能因無法付出利息導致違約，也會影響到債息，因此最後只能勉強刪減地方一般性補助款。

此外，台南市代表日前建議行政院提出追加預算為補助款刪減解套，行政院先前喊話，盼各縣市發揮影響力，讓立委支持透過追加預算636億元，解決禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算。

行政院發言人李慧芝指出，追加預算需地方政府及朝野立委支持，行政院才會提出用以解決困境。至於若636億元追加預算無共識，禁伐補償等預算是否先行追加預算。許永議表示，追加預算須有朝野共識，且會3個部分共同處理。