政院電費向台電借 卓揆：已無力自保何來宰割？

地方政府針對一般性補助款遭刪昨日向行政院提起訴願，行政院長卓榮泰5日於行政院會大嘆無力繳納電費，會議室開燈的電費，就是向台電借的，很多部會都有相同的情形，甚至有官員抵押自身房屋支付費用，喊話中央、地方政府應該是一體的，遺憾的是，沒有看到政府一體考慮的思維，只看到政黨立場對立。

卓榮泰指出，從4月份開始，行政院已無業務費向台電繳納電費，很多部會都有相同的情形，甚至監察院與行政院更早就已經積欠台電電費。行政院各聯合服務中心甚至有副執行長抵押自身房屋支付服務中心費用，這是萬萬不可。雖然，行政院已依法定程序動用第二預備金，但還需要立法院同意，目前還在進行程序當中。中央政府所屬各機關已陷入絕境，昨天有地方政府來到政院提訴願，稱「中央宰割地方」，但他認為，「自己都無力自保，何來宰割？」

在今日行政院會上，卓榮泰也反問列席的地方代表說，今年的預算都沒有比去年高嗎？很多地方政府的預算都是史上新高，即使中央的一般性補助款刪減後，地方預算仍然比去年高，依然是史上最好，唯獨中央政府在經過立法院刪減之後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮，而是事實」。

卓榮泰也要求各部會首長，目前最重要的工作有兩件，第一，是儘速解凍所有預算，解凍之後的各項預算要迅速全面審慎執行，不要影響到一般正常業務的推動。第二，目前推動的「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」還在立法院審議中，務必要全力溝通協調儘速通過，因為這是在面臨關稅政策對產業的最大支持。

主總公務預算處長許永議則補充，先前曾考量刪減國債付息，但財政部說明5月若無法付出利息會有違約問題，加上近期受到美國關稅政策的影響，出口營業稅退稅增加，所得稅申報延後1個月，亦會影響資金調度，增加資金舉借調度支應，因此最終沒有考慮此方案，最後只能勉予刪減一般性補助款。

此外，許永議也提到，《財劃法》修正後，估計地方財源將增加3,753億元，增加這麼多錢之後，縣市根本不會產生基本財政收支差短，也有錢來推動教育、社福、基本設施等業務，目前主計總處已草擬「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修正草案，並請各直轄市及縣市表示意見。地方政府的「收入」可能因此受到影響，但「歲出」還是可以執行，需要籌措的部分屬於短期資金調度，目前有8個縣市有累計賸餘，決算後可移用，另除了苗栗縣之外，主總評估各縣市仍有舉借空間，可以用舉借來因應，且其他縣市若有困難，行政院也會來協助。