快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆不刪債息卻減補助款 蔣萬安10字嗆：沒宰割只載狗？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
蔣萬安今赴議會總質詢。記者余承翰／攝影

中央刪減補助款，北市長蔣萬安昨率藍營執政縣市首長到行院提訴願，痛中央宰割地方。行政院長卓榮泰今回行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？蔣今天再反擊說，「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」，「中央說沒錢付電費，有錢改路名。」

媒體也問蔣，行政院主計總處主計長陳淑姿坦言，當初主計總處曾提三方案給行政院，還有「刪債息」、「（地方補助款與債息）各刪一半」，但最後卓揆選擇刪減地方一般補助款。對此，蔣今天再批行政院長卓榮泰，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」

蔣萬安今赴議會總質詢，媒體堵問蔣萬安是否收到主計總處函文？他說，市府有收到主計總處的函文，照主計總處預計修法的內容，會讓地方政府的補助款更不受保障，更受中央宰制，市府會彙整各局處的意見之後，提出一個完整的建議，最重要是會捍衛市民朋友的權益，相關老人家、以及身障朋友等弱勢族群權益。

對於卓榮泰今再稱行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？還有明明有刪債息選項，卻選擇刪減地方補助款，蔣萬安今天再反擊說，「是啊，中央沒有宰制，只有載狗（諷刺李俊俋私用公務車）」，「中央說沒錢付電費，卻有錢改路名」，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」

蔣萬安今赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
蔣萬安今赴議會總質詢。記者余承翰／攝影

補助款 行政院 蔣萬安

延伸閱讀

北院勘驗「便當會」應曉薇怨被偷拍：會不會下次蔣萬安坐法庭？

回嗆蔣萬安 卓榮泰：無力自保何來宰割 不是哭窮是事實

蔣萬安率8藍營縣市「行院討錢」！綠批藍白惡砍預算導致 主計長：這4縣市補助都增加

9縣市赴政院爭補助款 不排除下一步動作

相關新聞

卓揆不刪債息卻減補助款 蔣萬安10字嗆：沒宰割只載狗？

中央刪減補助款，北市長蔣萬安昨率藍營執政縣市首長到行院提訴願，痛中央宰割地方。行政院長卓榮泰今回行政院已經沒錢繳電費，何...

回嗆蔣萬安 卓榮泰：無力自保何來宰割 不是哭窮是事實

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，目前共6個藍營執政縣市提起訴願，台北市長蔣萬安更喊出「我們拒絕任中央宰割」。行政院長...

轟政院違法刪地方補助 國民黨：社福教育全遭殃

國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等...

影／政院統刪地方補助款 國民黨批卓榮泰決策黑箱

行政院統刪地方政府25％一般性補助款，引發在野黨反彈。國民黨發言人鄧凱勛、桃園市議員凌濤及新北市議員江怡臻今天舉行記者會...

中市尚未訴願 否認不同調

行政院統刪地方一般性補助款，新北、桃園和台中等藍營執政直轄市尚未跟進北市提訴願。台中市副市長鄭照新昨天說，中市府必有作為...

新聞眼／卓揆選擇對撞地方 還能理直氣壯？

行政院遭立院刪減預算後，竟大刀一揮統刪地方補助款廿五％，引爆地方首長怒火。台北市長蔣萬安串連藍營縣市首長，昨赴政院請願，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。