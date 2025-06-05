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卓揆不刪債息卻減補助款 蔣萬安10字嗆：沒宰割只載狗？
中央刪減補助款，北市長蔣萬安昨率藍營執政縣市首長到行院提訴願，痛中央宰割地方。行政院長卓榮泰今回行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？蔣今天再反擊說，「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」，「中央說沒錢付電費，有錢改路名。」
媒體也問蔣，行政院主計總處主計長陳淑姿坦言，當初主計總處曾提三方案給行政院，還有「刪債息」、「（地方補助款與債息）各刪一半」，但最後卓揆選擇刪減地方一般補助款。對此，蔣今天再批行政院長卓榮泰，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」
蔣萬安今赴議會總質詢，媒體堵問蔣萬安是否收到主計總處函文？他說，市府有收到主計總處的函文，照主計總處預計修法的內容，會讓地方政府的補助款更不受保障，更受中央宰制，市府會彙整各局處的意見之後，提出一個完整的建議，最重要是會捍衛市民朋友的權益，相關老人家、以及身障朋友等弱勢族群權益。
對於卓榮泰今再稱行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？還有明明有刪債息選項，卻選擇刪減地方補助款，蔣萬安今天再反擊說，「是啊，中央沒有宰制，只有載狗（諷刺李俊俋私用公務車）」，「中央說沒錢付電費，卻有錢改路名」，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」
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