回嗆蔣萬安 卓榮泰：無力自保何來宰割 不是哭窮是事實

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，目前共6個藍營執政縣市提起訴願，台北市長蔣萬安更喊出「我們拒絕任中央宰割」。行政院長卓榮泰今強硬回擊，「自己都無力自保何來宰割」，他說，補助款刪減後，地方政府預算仍創新高，唯獨中央政府已無力付水電費，「這不是哭窮而是事實」。

另針對近期中正路改名引發地方反彈，卓榮泰指出，這是轉型正義的後續必要行為，但依相關地方自治精神，道路命名或更名屬於地方政府權責，目前各地方政府和人民都尚待溝通，行政院沒有全盤推動的任何計畫，這並非當前最重要的施政內容，無需進行更改路名的實質討論。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，從4月份開始，行政院已無業務費向台電繳納電費，今天會議室開燈的電費，就是向台電借的，很多部會都有相同的情形，監察院與行政院也是同樣的情況，甚至更早就已經積欠台電電費。

卓榮泰提到，行政院各聯合服務中心甚至有副執行長抵押自身房屋支付服務中心費用，這是萬萬不可。他說，行政院已依法定程序動用第二預備金，但還需要立法院同意，目前還在進行程序當中。

卓榮泰指出，中央政府所屬各機關已陷入絕境，昨天有地方政府來到政院提訴願，但有一句話需要強力反擊，也就是「中央宰割地方」，他強調，「自己都無力自保，何來宰割」，中央政府與地方政府應該是一體的，遺憾的是，沒有看到政府一體考慮的思維，只看到政黨立場對立。

卓榮泰更詢問院會中列席的地方代表，今年的預算都沒有比去年高嗎？他說，很多地方政府的預算都是史上新高，即使中央的一般性補助款刪減後，地方預算仍然比去年高，依然是史上最好，唯獨中央政府在經過立法院刪減之後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮而是事實」。

卓榮泰也向部會首長要求兩件事，首先是儘速解凍所有預算，並全面審慎執行，勿影響正常業務推動，此外，強化社會韌性特別條例還在立法院審議當中，務必全力溝通協調、儘速通過，這是因應美國關稅政策，要給產業最大支持，4月產業界一片期待。 他說，行政院目前最重要的工作是執行今年度的預算，以及盡快通過特別條例，未來還要通過特別預算，來向政府及立法院爭取。

此外，對近期中正路改名引發地方反彈，卓榮泰指出，這是基於轉型正義工作的後續必要行為，但依照相關地方自治精神，道路命名或更名都屬於地方政府權責，目前各地方政府和人民都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，行政院沒有全盤推動的任何計畫，這並非當前最重要的施政內容，他希望無需進行更改路名的實質討論，應全力關注總預算解凍後的執行，以及推動強化安全韌性條例，這才是最重要的任務。