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地方補助款被刪 國民黨批決策黑箱只有政治鬥爭

中央社／ 台北5日電

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，國民黨今天表示，行政院主計總處主計長陳淑姿透露是由行政院長卓榮泰拍板定案。國民黨批這叫「決策黑箱」，政府非法且不合理地刪減地方補助款，顯示民進黨心中沒有人民，只有政治鬥爭與惡鬥。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安昨天與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等8個縣市首長到行政院提起訴願。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤說，陳淑姿在立法院備詢時說出了3大黑幕的真相，陳淑姿透露是由卓榮泰拍板定案，這叫「決策黑箱」；陳淑姿也坦承過去從未刪減地方的補助款，這叫「史無前例」；最後陳淑姿表示刪除前沒有與地方政府進行討論，這叫「踐踏制度」。

桃園市議員、智庫副執行長凌濤表示，桃園未來會受影響的，包括弱勢社福補助被砍了新台幣11.4億元、教育補助被砍5.5億元、基礎設施被砍3.6億元；社福方面則包括敬老3節禮金、凍卵營養金、肺癌擴大篩檢、敬老愛心卡、老人健保補助、好孕專車、長者假牙補助等。

國民黨籍新北市議員江怡臻說，新北市在社福支出被削減了16億元，直接影響中低收入戶、身心障礙者及弱勢兒童照顧；教育補助被砍了7.6億元，波及營養午餐、課後輔導等；基礎設施部分少了6.72億元，包含道路、橋梁、下水道、農路、公園改善等，都是與民眾息息相關的事。

江怡臻表示，政府選擇刪除衝擊一般民眾、弱勢、孩子的地方補助款，令人難以理解，「把錢完完全全刪在刀口上」，民進黨政府要保住自己的政權，保住中央政府的錢，完全不管身心障礙者、不管孩童、不管基礎設施。

國民黨發言人鄧凱勛表示，民進黨有錢搞中正路改名，卻沒有錢照顧台灣一般百姓，呼籲政府懸崖勒馬，不要把大刀揮向最需要幫忙的弱勢，希望能回歸正軌，好好治國，心繫人民，而不是只心繫大罷免，否則終將遭受民意的反噬。

行政院 國民黨

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