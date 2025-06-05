快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

聽新聞
0:00 / 0:00

轟政院違法刪地方補助 國民黨：社福教育全遭殃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等質疑民進黨政府非法且不合理地刪減地方補助款，「連主計處長都下車了，只有卓榮泰還在車上，不肯下來，繼續往錯誤的地方越走越深」，顯示民進黨心中沒有人民，只有政治鬥爭與惡鬥。圖／國民黨文傳會
國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等質疑民進黨政府非法且不合理地刪減地方補助款，「連主計處長都下車了，只有卓榮泰還在車上，不肯下來，繼續往錯誤的地方越走越深」，顯示民進黨心中沒有人民，只有政治鬥爭與惡鬥。圖／國民黨文傳會

國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等出席，質疑民進黨政府非法且不合理地刪減地方補助款，「連主計處長都下車了，只有卓榮泰還在車上，不肯下來，繼續往錯誤的地方越走越深」，顯示民進黨心中沒有人民，只有政治鬥爭與惡鬥。

凌濤表示，法定一般性補助預算2501億中，行政院違法刪除636億，剋扣地方的教育、社福及基礎建設的預算補助，明顯是行政院的違法事蹟。

凌濤指出，主計長陳淑姿於立法院備詢時透露是由行政院長卓榮泰拍板定案，也坦承過去從未刪減地方的補助款，且刪除前沒有與地方政府進行討論。刪減地方補助款，桃園的未來恐怕受到實質的影響，包括弱勢社福補助被砍11.4億，減幅超過45%；教育補助被砍5.5億，減幅超過30%，包含國中國小飲水機經費；基礎設施被砍3.6億，減幅超過21%。

凌濤說，桃園市在教育部分，包括孩子通學步道、中途學校、中輟生追蹤輔導及支援中途、幼兒園辦理幼教業務經費、公共化幼兒園兩歲專班增設及改善計畫、特教學生就學經費、學校早午餐曁營養師業務計畫等會受到影響；社福方面包括敬老3節禮金、凍卵營養金、肺癌擴大篩檢、敬老愛心卡、老人健保補助、好孕專車、長者假牙補助等受到衝擊。

江怡臻說明，新北市被砍30.44億元，受影響的人包括最弱勢的身心障礙家庭與孩子們，社福支出被削減了16億元，會直接影響到非常多的中低收入戶、身心障礙者以及很多弱勢兒童的照顧；教育補助被砍了7.6億元，波及到小朋友的營養午餐、課後輔導以及很多校園設施的更新，甚至是特教的資源；基礎設施部分少了6.72億元，包含道路、橋樑、下水道、農路、公園改善等，都是與民眾最息息相關的事情。

江怡臻指出，賴清德政府「把錢完全刪在刀口上」，民進黨政府要保住自己的政權，保住中央政府的錢，完全不管身心障礙、不管孩童、不管基礎設施。賴政府正在走向預算獨裁，只許中央浪費，包括監察院濫用公務車、喊著沒有衛生紙、沒有影印費，行政院第一個刪減的是所謂的手語補助費，現在又不准地方做建設。

鄧凱勛說，卓榮泰的大刀也砍向台北人，包括弱勢社福補助被砍15億，減幅超過60%；教育補助被砍12億，減幅超過62.7%；基礎設施被砍7億，減幅超過33.7%，包含人行道改善、道路改善與維護、北士科交通用地等。刪減補助款的大刀也砍向台中人，包括弱勢社福補助被砍19億，教育補助被砍5.7億，基礎設施被砍7億，有意參選台中市長的民進黨立委討厭台中人嗎？

鄧凱勛表示，民進黨用意識型態、政治操作治國，民進黨有錢搞親友的免費機場接送、有錢搞中正路改名，卻沒有錢照顧台灣一般百姓嗎？

補助款 民進黨

延伸閱讀

影／政院統刪地方補助款 國民黨批卓榮泰決策黑箱

承諾以氣換煤 卓榮泰要中火評估減少備用燃煤機組

地方補助款被刪…蔣萬安偕8縣市赴政院提訴願 卓榮泰：我們都照規定來

馬歇爾總統訪台淋雨校閱 凌濤：誰在惡整賴總統

相關新聞

回嗆蔣萬安 卓榮泰：無力自保何來宰割 不是哭窮是事實

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，目前共6個藍營執政縣市提起訴願，台北市長蔣萬安更喊出「我們拒絕任中央宰割」。行政院長...

轟政院違法刪地方補助 國民黨：社福教育全遭殃

國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等...

影／政院統刪地方補助款 國民黨批卓榮泰決策黑箱

行政院統刪地方政府25％一般性補助款，引發在野黨反彈。國民黨發言人鄧凱勛、桃園市議員凌濤及新北市議員江怡臻今天舉行記者會...

中市尚未訴願 否認不同調

行政院統刪地方一般性補助款，新北、桃園和台中等藍營執政直轄市尚未跟進北市提訴願。台中市副市長鄭照新昨天說，中市府必有作為...

新聞眼／卓揆選擇對撞地方 還能理直氣壯？

行政院遭立院刪減預算後，竟大刀一揮統刪地方補助款廿五％，引爆地方首長怒火。台北市長蔣萬安串連藍營縣市首長，昨赴政院請願，...

刪地方補助款 主計長承認：過去沒刪過 也沒先溝通

行政院統刪地方補助款百分之廿五，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨立院黨團提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會昨天排審，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。