轟政院違法刪地方補助 國民黨：社福教育全遭殃

國民黨今日舉行「明知違法還要砍地方補助款，只剩卓榮泰在車上？」 記者會，新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤、發言人鄧凱勛等出席，質疑民進黨政府非法且不合理地刪減地方補助款，「連主計處長都下車了，只有卓榮泰還在車上，不肯下來，繼續往錯誤的地方越走越深」，顯示民進黨心中沒有人民，只有政治鬥爭與惡鬥。

凌濤表示，法定一般性補助預算2501億中，行政院違法刪除636億，剋扣地方的教育、社福及基礎建設的預算補助，明顯是行政院的違法事蹟。

凌濤指出，主計長陳淑姿於立法院備詢時透露是由行政院長卓榮泰拍板定案，也坦承過去從未刪減地方的補助款，且刪除前沒有與地方政府進行討論。刪減地方補助款，桃園的未來恐怕受到實質的影響，包括弱勢社福補助被砍11.4億，減幅超過45%；教育補助被砍5.5億，減幅超過30%，包含國中國小飲水機經費；基礎設施被砍3.6億，減幅超過21%。

凌濤說，桃園市在教育部分，包括孩子通學步道、中途學校、中輟生追蹤輔導及支援中途、幼兒園辦理幼教業務經費、公共化幼兒園兩歲專班增設及改善計畫、特教學生就學經費、學校早午餐曁營養師業務計畫等會受到影響；社福方面包括敬老3節禮金、凍卵營養金、肺癌擴大篩檢、敬老愛心卡、老人健保補助、好孕專車、長者假牙補助等受到衝擊。

江怡臻說明，新北市被砍30.44億元，受影響的人包括最弱勢的身心障礙家庭與孩子們，社福支出被削減了16億元，會直接影響到非常多的中低收入戶、身心障礙者以及很多弱勢兒童的照顧；教育補助被砍了7.6億元，波及到小朋友的營養午餐、課後輔導以及很多校園設施的更新，甚至是特教的資源；基礎設施部分少了6.72億元，包含道路、橋樑、下水道、農路、公園改善等，都是與民眾最息息相關的事情。

江怡臻指出，賴清德政府「把錢完全刪在刀口上」，民進黨政府要保住自己的政權，保住中央政府的錢，完全不管身心障礙、不管孩童、不管基礎設施。賴政府正在走向預算獨裁，只許中央浪費，包括監察院濫用公務車、喊著沒有衛生紙、沒有影印費，行政院第一個刪減的是所謂的手語補助費，現在又不准地方做建設。

鄧凱勛說，卓榮泰的大刀也砍向台北人，包括弱勢社福補助被砍15億，減幅超過60%；教育補助被砍12億，減幅超過62.7%；基礎設施被砍7億，減幅超過33.7%，包含人行道改善、道路改善與維護、北士科交通用地等。刪減補助款的大刀也砍向台中人，包括弱勢社福補助被砍19億，教育補助被砍5.7億，基礎設施被砍7億，有意參選台中市長的民進黨立委討厭台中人嗎？

鄧凱勛表示，民進黨用意識型態、政治操作治國，民進黨有錢搞親友的免費機場接送、有錢搞中正路改名，卻沒有錢照顧台灣一般百姓嗎？