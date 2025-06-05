影／政院統刪地方補助款 國民黨批卓榮泰決策黑箱

行政院統刪地方政府25％一般性補助款，引發在野黨反彈。國民黨發言人鄧凱勛、桃園市議員凌濤及新北市議員江怡臻今天舉行記者會，抨擊行政院長卓榮泰一人決策刪除地方補助款，也沒有與地方政府討論過，這是由上而下的黑箱政策。

凌濤表示，主計長陳淑姿昨天備詢時透露刪除地方補助款是行政院長卓榮泰拍板定案，而且過去從來沒有過，決策過程中也沒有與地方政府討論到底什麼項目是要刪除或不應該被刪除。凌濤進一步說，地方補助是法定預算，這樣在政策黑箱下統刪地方政府補助款，對桃園來說，弱勢社福補助被砍11.4億，減幅超過45%，教育補助被砍5.5億，減幅超過30%，基礎建設被砍3.6億，減幅超過21%，這些被砍的預算都是弱勢百姓急需的經費。 國民黨發言人鄧凱勛（右起）、桃園市議員凌濤及新北市議員江怡臻今天舉行記者會，抨擊行政院長卓榮泰一人決策刪除地方補助款，也沒有與地方政府討論過，這是由上而下的黑箱政策。記者潘俊宏／攝影