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刪地方補助款 主計長承認：過去沒刪過 也沒先溝通
行政院統刪地方補助款百分之廿五，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨立院黨團提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會昨天排審，並邀請全台廿二縣市代表列席。台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中副市長鄭照新皆表示，希望政院懸崖勒馬，把補助款給地方政府，不要讓民眾權益受影響。
昨天開會時，民進黨立委祭出程序杯葛。民進黨立委吳秉叡程序發言表示，這是一個莫名其妙、違法違憲的會議，預算都已經被藍白刪了，還要求行政院自行調整六三六億元，結果政院調整了之後，又說這樣調整不行，根本原因就是擔心各界反彈「當初預算砍太多」。
民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議正當性，主席賴士葆宣布會議休息。最終民進黨團提出散會動議，但表決不敵藍白立委，會議繼續進行。
行政院主計長陳淑姿回答民眾黨立委黃珊珊質詢時表示，刪除地方補助款是行政院長卓榮泰拍板定案。陳淑姿透露，總計有三種方案，最終卓榮泰選擇砍地方補助款方案；她也坦承，過去從未刪減過地方補助款，並且在刪除前也沒有與地方政府進行討論。她表示，主計總處會盡力在本會期提出追加預算案。
民進黨團幹事長吳思瑤批評，財委會排審民眾黨團所提決議案，欲推翻立法院早審查完竣、三讀通過的中央政府總預算，這是「違法違憲再加一」的會議。民進黨立委鍾佳濱表示，行政院已多次對外說明刪除地方一般性補助款的原因，「人是你（藍白）殺的，不能現在叫我們來急救」，請藍白自重。
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