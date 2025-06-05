中市尚未訴願 否認不同調

行政院統刪地方一般性補助款，新北、桃園和台中等藍營執政直轄市尚未跟進北市提訴願。台中市副市長鄭照新昨天說，中市府必有作為，「不是不同調，只是晚點到」；桃園市長張善政表示，已發文政院，一步一步往下走；新北市長侯友宜也說，會窮盡一切方法爭取。

台北市長蔣萬安昨下午聯合多名縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕未出席，而是派鄭照新北上；鄭上午先赴立法院財委會。

盧秀燕日前曾說，目前仍打算以道德勸說的方式盼中央懸崖勒馬，不過若中央一意孤行，台中也不會坐視人民權益受損，預計六月十一日左右開會研議，會趕在六月十六日提出訴願的期限前採取行動。

鄭照新昨說，外界把盧秀燕「暫不跟進訴願」解釋成「不同調」，是無謂揣測，中市府必有所作為。

桃市府官員則透露，張善政考量的是如何真正解決問題，目前不會放棄和行政院溝通的機會，但也不排除其他較強硬的作法。