聽新聞
0:00 / 0:00

中市尚未訴願 否認不同調

聯合報／ 記者陳秋雲陳敬丰陳俊智張策／連線報導
台北市長蔣萬安（右二）昨偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等8名縣市首長代表齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新（右）列席支持。記者黃婉婷／攝影
台北市長蔣萬安（右二）昨偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等8名縣市首長代表齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新（右）列席支持。記者黃婉婷／攝影

行政院統刪地方一般性補助款，新北、桃園和台中等藍營執政直轄市尚未跟進北市提訴願。台中市副市長鄭照新昨天說，中市府必有作為，「不是不同調，只是晚點到」；桃園市長張善政表示，已發文政院，一步一步往下走；新北市長侯友宜也說，會窮盡一切方法爭取。

台北市長蔣萬安昨下午聯合多名縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕未出席，而是派鄭照新北上；鄭上午先赴立法院財委會。

盧秀燕日前曾說，目前仍打算以道德勸說的方式盼中央懸崖勒馬，不過若中央一意孤行，台中也不會坐視人民權益受損，預計六月十一日左右開會研議，會趕在六月十六日提出訴願的期限前採取行動。

鄭照新昨說，外界把盧秀燕「暫不跟進訴願」解釋成「不同調」，是無謂揣測，中市府必有所作為。

桃市府官員則透露，張善政考量的是如何真正解決問題，目前不會放棄和行政院溝通的機會，但也不排除其他較強硬的作法。

鄭照新 補助款 蔣萬安 盧秀燕 張善政 侯友宜

延伸閱讀

3嗆「用肺發電」 盧秀燕6年任內用電量全國第1惹議

被追問是否支持核電 盧秀燕：主張採雞尾酒式

2028無煤中火電力恐癱瘓？盧秀燕打臉：3燃氣抵10燃煤

張善政表揚志工416人功不可沒 三峽車禍交通志工燃警惕

相關新聞

抗議刪補助款 蔣萬安率9縣市請願「拒中央宰割」

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市上周開第一槍提起訴願，連同台北市長蔣萬安在內的十名藍營縣市長或代表昨赴政院請願...

新聞眼／卓揆選擇對撞地方 還能理直氣壯？

行政院遭立院刪減預算後，竟大刀一揮統刪地方補助款廿五％，引爆地方首長怒火。台北市長蔣萬安串連藍營縣市首長，昨赴政院請願，...

中市尚未訴願 否認不同調

行政院統刪地方一般性補助款，新北、桃園和台中等藍營執政直轄市尚未跟進北市提訴願。台中市副市長鄭照新昨天說，中市府必有作為...

刪地方補助款 主計長承認：過去沒刪過 也沒先溝通

行政院統刪地方補助款百分之廿五，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨立院黨團提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會昨天排審，...

地方補助款遭中央刪20.68億 新竹縣府提訴願爭取

行政院刪除地方政府一般性補助款對地方政府影響重大，新竹縣副縣長陳見賢今天代表新竹縣長楊文科北上行政院提訴願，陳見賢指出，...

連江縣長王忠銘赴中央遞訴願 籲中央正視連江財政困境

因應中央大幅刪減地方政府「一般性補助款」所帶來的衝擊，連江縣長王忠銘今日會同台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。