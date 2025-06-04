吳宗憲再指浪費公帑 政院：需向全國公務員道歉

中央社／ 台北4日電
國民黨立委吳宗憲表示，如果行政院對於他說「吃吃喝喝」4個字不滿，那他換成公文用語「浪費公帑」。聯合報系記者王宏舜／攝影
國民黨立委吳宗憲表示，如果行政院對於他說「吃吃喝喝」4個字不滿，那他換成公文用語「浪費公帑」。聯合報系記者王宏舜／攝影

國民黨立委吳宗憲昨天指中央政府總預算刪減是砍「吃吃喝喝的錢」，今天再指是浪費公帑。行政院回應，吳宗憲淡化大幅刪除總預算造成政府困難，顯然對刪減內容毫無概念，需對認真編列預算及撙節執行的全國公務員公開道歉。

吳宗憲質疑，今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」。行政院發言人李慧芝昨天表示，吳宗憲似乎不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。

吳宗憲今天回應，他怎麼會不知道砍掉（刪減）什麼，這是法定義務支出，且源於憲法的依據及中央對地方政府的補助辦法，一個不懂得依法行政的行政院，砍了法定義務支出，才該向全國人民道歉，若行政院對「吃吃喝喝」這4個字不開心，那他改成浪費公帑。

行政院發言人李慧芝今天表示，預算編列依法受決算程序及審計程序監督，政府機關不會浮濫編列預算，吳宗憲以「吃吃喝喝」或「鋪張浪費」淡化大幅刪除總預算新台幣2076億元造成的中央與地方困難，顯然是對當時三讀表決的刪減預算內容毫無概念，吳宗憲需要對認真編列預算以及撙節執行預算的全國公務員公開道歉。

李慧芝說明，政府機關在會議期間提供與會人員的餐點，都需依法報支核銷，包括立法院院會或委員會提供餐點都是如此，吳宗憲卻無端放大到立法院刪除的2076億元，顯然是刻意曲解。

李慧芝強調，此外，吳宗憲多次提到5月16日行政院所舉辦的媒體茶敘，這部分包括提供給與會媒體的餐盒（含杯子蛋糕）、飲水以及場地布置費用，都是由行政院長卓榮泰自費支出，與公務預算無關，媒體也曾有報導，希望吳宗憲在做出不實指控前，能做好基本查證。

行政院 總預算 立法院 吳宗憲

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