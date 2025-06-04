6縣市為補助款提訴願 政院：持續共商盼圓滿解決

中央社／ 台北4日電

台北市長蔣萬安等10個縣市代表今天到行政院爭取遭刪減的一般性補助款。政院說，已收到台北市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、南投縣及連江縣所提訴願書，交由行政院法規會依訴願法辦理，後續由主計總處及財政部共商，盼圓滿解決。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

包括蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、台中市副市長鄭照新、新竹縣副縣長陳見賢、花蓮縣副縣長顏新章、嘉義市主計處長阮鼎元今天下午3時30分到行政院，針對一般性補助款刪減案陳述意見，部分縣市並遞交訴願書，行政院由副秘書長李國興代表接受。

行政院透過新聞稿表示，李國興在聽取各縣市發言後表示，今天稍早行政院主計總處主計長陳淑姿及財政部長莊翠雲已在立法院財政委員會，針對一般性補助款刪減議題回應質詢，後續將由主計總處及財政部持續共商，盼圓滿解決問題。

行政院秘書處指出，已於6月2日收到台北市及雲林縣政府所遞交訴願書，也在今天稍早收到花蓮縣及台東縣遞件，李國興今天代表收受南投縣及連江縣的訴願書，目前共收受6份訴願書，都已交由行政院法規會辦理。

行政院發言人李慧芝補充，2016年前總統蔡英文執政以來，中央對地方補助持續增加，去年地方政府累積歲計賸餘達708億元，財政也大幅改善。

李慧芝說，行政院長卓榮泰上任後也積極協助地方，原本今年編列一般性補助款成長200億元、達2501億元的史上新高，但今年總預算遭在野黨大幅刪砍，中央政府被刪除1439億元，還要再自行刪除636億元，行政院窒礙難行。

李慧芝表示，為此，總統賴清德召集五院院長會商，立法院長韓國瑜也曾召集朝野協商，行政院也提出覆議案，但仍被否決，中央已沒有餘裕再執行立法院要求的自行調整636億元，因此不得不調整一般性補助款。

李慧芝說，中央經費多，就可以多給地方補助，而中央經費少，也只能夠少給地方一點補助，中央衡酌財力補助地方，刪減一般性補助款沒有違反相關法規。

補助款 行政院

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