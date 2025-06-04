補助款遭刪藍縣市長立院陳情 傅崐萁籲政院回頭是岸

中央社／ 台北4日電

雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華等人今天拜會國民黨立法院黨團，共同呼籲行政院不應刪除法定預算的一般性補助款。國民黨團總召傅崐萁表示，呼籲行政院長卓榮泰回頭是岸，不要用仇恨對待全國民眾。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等8個縣市的首長或官員到行政院提起訴願。

隨後，張麗善、饒慶鈴、王惠美、許淑華、王忠銘等縣市首長轉往立法院，拜會立法院長韓國瑜及國民黨立法院黨團，針對行政院刪減地方一般性補助款違反財劃法進行陳情拜會，而國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強也率多名國民黨立委在立法院請願接待室接待。

傅崐萁表示，行政院去年編列今年度總預算時，給地方政府的一般性補助款編列新台幣2501億元，地方政府依照行政院所編列的金額，來做今年總預算的規劃跟編列，也經各地議會三讀通過，但實施到一半，行政院卻苛扣該給地方的法定預算。

傅崐萁指出，正告行政院長卓榮泰，今天苛扣的一般性補助款不是對在野黨立委的懲罰，而是對全國民眾揮刀相向，尤其傷害的絕大部分都在教育體系、中低收入戶，結果卓榮泰竟然要地方政府自己跟銀行借錢，希望卓榮泰回頭是岸，不要用仇恨對待全國民眾。

傅崐萁表示，呼籲總統賴清德，如果任命的閣揆沒有能力執政，請換人做。過去蔡政府8年，每一位閣揆都沒有說預算不足，今天給賴政府史上最高的預算，卻換得對全民的懲罰，國民黨團表示遺憾，誠摯呼籲賴總統，請卓榮泰回頭是岸，希望大家以和為貴。

王惠美表示，財劃法幾十年未修正，好不容易有了結果，很可惜現在地方政府不僅沒拿到財劃法應撥補的款項，一般性補助款又被扣，造成地方政府施政困難，尤其這筆錢大多用在弱勢、教育、醫療及基層建設。中央地方本是一體，中央有任何的行政調整，應該要跟地方溝通說明，她建議未來行政院會可以讓非六都縣市首長參與，下情才能夠上達。

許淑華指出，民進黨執政後，國民黨執政縣市很難拿到專案型的全額補助，都要透過競爭來爭取經費，還要準備配合款，對於自有財源不高的縣市，仰賴的都是中央的統籌分配稅款、一般性補助款，這次卻被刪減，南投縣政府施政真的是捉襟見肘。

許淑華表示，雖然行政院對財劃法提出釋憲，不管結果如何，但也感受到在野黨立委在立院為地方拚搏，卻換來大惡罷，所以今天來立法院也是表達對在野黨立委的肯定，有需要協助的，一定會全力協助。

張麗善指出，一般補助款是法定預算，不應該刪減，請行政院依法行政。財政部從一月至今緩撥12億元的統籌分配款，主計總處又刪減37.6億元的一般性補助款，另外雲林縣是五級財政縣市，自籌款大概是10%，但現在計畫型補助都要自籌，這是三殺。

補助款 行政院

延伸閱讀

反罷免傅崐萁陣營發宣傳扇 藍黨部稱遭惡意竄改將究責

中央刪減一般性補助 王惠美：違法侵犯地方財政自主權

補助款藍營縣市提訴願 張麗善：法定預算應依法執行

地方補助款被刪…蔣萬安偕8縣市赴政院提訴願 卓榮泰：我們都照規定來

相關新聞

地方補助款遭中央刪20.68億 新竹縣府提訴願爭取

行政院刪除地方政府一般性補助款對地方政府影響重大，新竹縣副縣長陳見賢今天代表新竹縣長楊文科北上行政院提訴願，陳見賢指出，...

連江縣長王忠銘赴中央遞訴願 籲中央正視連江財政困境

因應中央大幅刪減地方政府「一般性補助款」所帶來的衝擊，連江縣長王忠銘今日會同台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠...

9縣市赴政院爭補助款 不排除下一步動作

地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，繼台北市長蔣萬安上周四由財政局委託律師提起訴願後，蔣萬安4日下午3點半，將陪同南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等9位藍營首長，赴行政院提訴願。如果行政院不依法收回成命、解決僵局，他們不排除採取進一步行動。

6縣市齊討補助款 政院：依訴願法共商解決之道

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市開第一槍提出訴願，市長蔣萬安今偕藍營地方首長赴行政院遞狀，行政院副秘書長李國興...

影／補助款遭統刪 藍營縣市首長赴政院訴願後拜會立院

中央政府總預算遭藍白立委聯手凍結並刪除部分，行政院因此統刪地方政府補助款25％，此舉引發爭議不斷，今天台北市長蔣萬安、彰...

政院減地方補助款 黃偉哲籲立法院支持追加預算

對於立法院刪減中央總預算，行政院刪減地方一般性補助，台南市長黃偉哲今天表示，解鈴還須繫鈴人，希望立法院能夠放下成見，以生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。