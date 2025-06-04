地方政府遞訴願書 政院強調依《訴願法》辦理共商解決

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台北市長蔣萬安（前中）4日赴行政院針對行政院統刪一般性補助款聯合地方政府提起訴願，會後與南投縣長許淑華（前左1）、彰化縣長王惠美（前左2）、雲林縣長張麗善（前右2）等人一同接受媒體聯訪。圖／中央社
台北市長蔣萬安（前中）4日赴行政院針對行政院統刪一般性補助款聯合地方政府提起訴願，會後與南投縣長許淑華（前左1）、彰化縣長王惠美（前左2）、雲林縣長張麗善（前右2）等人一同接受媒體聯訪。圖／中央社

有關地方縣市正、副首長及代表4日共同前來行政院，針對一般性補助款刪減案陳述意見，其中南投縣及連江縣於現場遞交訴願書，行政院由副秘書長李國興代表接受，並強調後續將依《訴願法》相關規定辦理。

李國興在聽取各縣市正、副首長及代表發言後表示，今日稍早行政院主計總處主計長陳淑姿及財政部莊翠雲已在立法院財政委員會，針對一般性補助款刪減議題回應立法委員質詢，後續將由主計總處及財政部持續共商，盼能圓滿解決問題。至於相關縣市政府所提訴願一案，本院將交由業管單位依《訴願法》相關規定辦理。

行政院秘書處進一步說明，行政院已於6月2日收到臺北市及雲林縣政府所遞交之訴願書，亦於今日稍早收到花蓮縣及臺東縣遞件，李國興並於今日代表收受南投縣及連江縣所交付的訴願書，目前合計共收受6份訴願書，且均已交由本院法規會辦理。

今日前來行政院之地方正、副首長及代表包括，臺北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、臺東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、臺中市副市長鄭照新、新竹縣副縣長陳見賢、花蓮縣副縣長顏新章、嘉義市主計處長阮鼎元。

財政部 許淑華 蔣萬安 莊翠雲 王惠美 王忠銘 張麗善

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