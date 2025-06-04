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中央刪減一般性補助 王惠美：違法侵犯地方財政自主權

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（右3）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（右3）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供

為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美與台北市長蔣萬安等縣市長今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分，王惠美指出，中央地方本應一體，是唇亡齒寒的關係，但中央違法侵犯地方財政自主權，更波及民眾權益。

王惠美表示，感謝蔣萬安市長帶領非六都縣市首長，一起來行政院發聲，表達地方政府對於一般補助款被刪減的不滿與抗議。彰化縣也提出了行政訴願，希望行政院能盡速撤銷原行政處分，恢復彰化一般性補助款。彰化縣被扣了51.66億元，對於民眾權益衝擊極大，也與剛通過的「財政收支劃分法」精神相違背，也侵犯地方的財政自主權。為了彌補這筆巨額缺口，地方政府勢必要調整施政順序、籌措財源，才能安撫民眾，讓民眾權益不受影響。

王惠美指出，中央地方本應一體，是唇亡齒寒的關係，互賴互信。然而，遭受如此處置，民眾權益勢必受到波及。希望中央能讓民意上達，也建議行政院讓非六都縣市首長進入行政院會，表達地方心聲。

彰化縣政府表示，行政院日前無預警的刪減彰化縣一般性補助款51億6,600萬餘元，刪減幅度高達27.32%，嚴重衝擊彰化縣財政自主與平衡，更影響縣民權益與福祉。行政院此舉有違法之嫌，因為依據新修正的財政收支劃分法第30條第3項，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院本次刪減後的核定數是137億4700萬餘元，已明顯低於113年度的180億8,100多萬元的法定標準，不僅侵害地方財政自治權，縣府也被迫調整施政順序，緊急調度資金，以確保縣民權益不受影響。

為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（後排右3）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（後排右3）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（左5）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（左5）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（中）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（中）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（右6 ）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（右6 ）等藍營縣市長， 今天下午前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供

財政收支劃分法 行政院

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