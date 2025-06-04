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影／不滿政院扣補助款 蔣萬安嗆：拒絕「任中央宰割」

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
針對行政院「剋扣」地方政府補助款，花蓮縣副縣長顏新章（左起）、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶玲、新竹縣副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新等九位縣市正副首長下午親赴行政院提出訴願，希望中央能撥回預算。記者杜建重／攝影
針對行政院「剋扣」地方政府補助款，花蓮縣副縣長顏新章（左起）、連江縣長王忠銘、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶玲、新竹縣副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新等九位縣市正副首長下午親赴行政院提出訴願，希望中央能撥回預算。記者杜建重／攝影

地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，今天下午，由台北市長蔣萬安領軍，與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶玲、連江縣長王忠銘及台中、花蓮、新竹三縣市副縣長或代表親赴行政院提出訴願，希望中央能撥回預算。

蔣萬安在會後受訪時表示，今天各地方政府縣市首長代表齊聚在行政院，表達地方政府和民眾的心聲，他要再次強調，這次立法院審查預算並沒有刪減地方一般補助款1毛錢，但行政院卻選擇前所未見的做法，刪減一般地方補助款，這是對於基礎民生的傷害、對於地方自治的漠視，也是對法律制度的踐踏。

蔣萬安提到，剛剛在會議當中，各地方政府都有反應並且表達，地方一般補助款大多是在用在社會福利、教育及照顧孩子、身障還有弱勢老人家，他無法理解去年中央突然停辦班班喝鮮奶的政策，但台北市政府克服困難，編列預算，還是讓孩子喝到鮮奶，只是今天中央又要剋扣其他的教育補助款，「我們無法接受」。

蔣萬安指出，有人說行政院有大法官會議當護身符，但地方政府什麼都沒有，行政院一開口就要砍27%的地方一般補助款，我們拒絕這樣「任中央宰割」。

地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，今天下午由台北市長蔣萬安（中）領軍，帶領八縣市首長副首長或代表親赴行政院提出訴願。蔣萬安（中）在會後受訪時表示，行政院一開口就要砍27%的地方一般補助款，我們拒絕這樣「任中央宰割」。記者杜建重／攝影
地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，今天下午由台北市長蔣萬安（中）領軍，帶領八縣市首長副首長或代表親赴行政院提出訴願。蔣萬安（中）在會後受訪時表示，行政院一開口就要砍27%的地方一般補助款，我們拒絕這樣「任中央宰割」。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安（右三）下午與雲林縣長張麗善（右五）、台東縣長饒慶玲（右六）、台中市副市長鄭照新（右二）等人，以步行方式走進行政院貴賓室，一同和彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘及台中、花蓮、新竹三縣市副縣長向行政院提出訴願，希望中央能撥回預算。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安（右三）下午與雲林縣長張麗善（右五）、台東縣長饒慶玲（右六）、台中市副市長鄭照新（右二）等人，以步行方式走進行政院貴賓室，一同和彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘及台中、花蓮、新竹三縣市副縣長向行政院提出訴願，希望中央能撥回預算。記者杜建重／攝影

補助款 行政院 蔣萬安

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